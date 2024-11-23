Лічильник електроенергії некоректно нараховує спожиту електроенергію: як виявити та куди звертатися — Finance.ua
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Лічильник електроенергії некоректно нараховує спожиту електроенергію: як виявити та куди звертатися

Енергетика
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Лічильник електроенергії некоректно нараховує спожиту електроенергію: як виявити та куди звертатися
Лічильник електроенергії некоректно нараховує спожиту електроенергію: як виявити та куди звертатися
Справний лічильник гарантує точне нарахування обсягів спожитої електроенергії. Проте, як і будь-який інший електронний пристрій, лічильник може виходити з ладу, що може спричинити помилки в обліку.
У ДТЕК розповіли, як виявити, що ваш лічильник некоректно обліковує спожиту електроенергію.

Причини похибки в роботі лічильників

Зазначається, що несправність лічильника не впливає на постачання електроенергії, але може призвести до неточностей у її обліку.
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Існують різні причини, чому лічильник почав працювати некоректно.
Серед найбільш поширених:
  • механічні пошкодження;
  • заводський брак;
  • ослаблення контактів;
  • фізична зношеність тощо.
Також некоректне нарахування може виникнути через відключення електроенергії, особливо у випадку з деякими моделями лічильників серії NIK.
Після відновлення живлення на дисплеї таких пристроїв може з’явитися позначка Т4, яка вказує на перехід лічильника в аварійний режим.
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Це може вплинути на точність розрахунків електроенергії за тарифними зонами «день/ніч».

Куди звертатись для вирішення проблеми

ДТЕК проводить перевірки дистанційно, проте про несправності можна повідомити, оформивши заявку на сайті:
  • оберіть «Послуги по лічильникам»;
  • далі «Проблема з роботою лічильника»;
  • натисніть «Блимає сигнал слабкого заряду батарейки на екрані».
Бувають й інші несправності, які можна визначити за візуальними ознаками:
  • корпус лічильника оплавився або згорів;
  • зупинився рахунковий механізм лічильника (підрахунок кіловат-годин);
  • на дисплеї лічильника відображається ERROR або інші незрозумілі символи;
  • некоректно відображається дата/час.
У ДТЕК наголошують, важливо вчасно виявляти несправності. Перевіряйте стан лічильника періодично, але утримайтесь від спроб самостійного ремонту.
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При виялвенні вказаних несправностей перейдіть пройдіть швидке анкетування за посиланням, щоб створити відповідну заявку на допомогу від енергетиків ДТЕК.
Нагадаємо, дві категорії громадян можуть не перевіряти лічильники газу, води та електроенергії на час війни.
Це стосується жителів тимчасово окупованих територій (їм потрібно буде пройти повірку лічильників протягом трьох місяців після завершення воєнного стану), а також мешканців зон активних бойових дій (для них передбачено шість місяців після закінчення воєнного стану для проходження цієї процедури).
За матеріалами:
Finance.ua
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