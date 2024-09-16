Обов’язкова повірка лічильників: хто законно може відмовитись від процедури — Finance.ua

Обов’язкова повірка лічильників: хто законно може відмовитись від процедури Сьогодні 09:33 — Особисті фінанси

В Україні повірка лічильників є обов’язковою процедурою, яку потрібно проходити кожні чотири роки, і за її ігнорування споживачі можуть отримати значно більші рахунки за комуналку. Жителі тимчасово окупованих територій та зони активних бойових дій мають право на відтермінування цієї процедури до трьох або шести місяців після завершення воєнного стану відповідно.

Про це йдеться в постанові Кабінету Міністрів України від 7 квітня 2023 року № 440. Згідно з українським законодавством, ця процедура є обов’язковою і має важливе значення для точності нарахування платежів за спожиті послуги.

Повірка лічильників — це процес перевірки точності роботи приладів обліку споживання комунальних послуг, таких як газ, вода та електроенергія. Ця процедура проводиться з метою підтвердження правильності вимірювань і забезпечення відповідності лічильників встановленим стандартам. В Україні обов’язкова перевірка лічильників має проводитися кожні чотири роки. Процедура повірки лічильників передбачає:

вибір організації: споживачі повинні самостійно вибрати акредитовану організацію, яка має право проводити повірку лічильників;

замовлення послуги : після вибору організації необхідно замовити послугу. Це може бути як державна, так і приватна компанія, що спеціалізується на проведенні таких перевірок;

: після вибору організації необхідно замовити послугу. Це може бути як державна, так і приватна компанія, що спеціалізується на проведенні таких перевірок; оплата послуг : вартість повірки лічильника сплачується споживачем. Ця сума може варіюватися в залежності від типу лічильника і компанії, що надає послугу;

: вартість повірки лічильника сплачується споживачем. Ця сума може варіюватися в залежності від типу лічильника і компанії, що надає послугу; проведення повірки: спеціалісти проводять перевірку точності роботи лічильника. Після повірки видається акт, який підтверджує, що прилад відповідає стандартам.

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