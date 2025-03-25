LG Electronics закриє свій NFT-маркетплейс — Finance.ua
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LG Electronics закриє свій NFT-маркетплейс

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LG Electronics закриє свій NFT-маркетплейс
LG Electronics закриє свій NFT-маркетплейс
Компанія LG Electronics повідомила клієнтів про припинення підтримки NFT-маркетплейса LG Art Lab, запущеного у вересні 2022 року. Компанія пояснила своє рішення прагненням досліджувати нові можливості.
LG Electronics закриє свій NFT-маркетплейс
«Після ретельного розгляду ми прийняли важке рішення закрити платформу. Оскільки простір NFT продовжує розвиватися, ми вважаємо, що зараз саме час змістити фокус і вивчити нові можливості», — йдеться в заяві компанії.
Згідно з нею, маркетплейс буде офіційно закрито 17 червня 2025 року. Усі NFT на майданчику будуть автоматично переведені в гаманці власників до 30 квітня. Також це можна зробити вручну.

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Ті токени, які були випущені в мережі Ethereum, у компанії пропонують перевести, зокрема для продажу, на інші маркетплейси. Як приклад у LG навели OpenSea. Компанія продовжить підтримку сервісу до 18 липня 2025 року.
«Ми неймовірно вдячні художникам, колекціонерам і ентузіастам, які взяли участь у цій подорожі. Завдяки вашій підтримці та творчості LG Art Lab став по-справжньому особливим місцем, і ми щиро цінуємо довіру, яку ви нам надали. Попри те, що ця глава добігає кінця, наша пристрасть до цифрового мистецтва та інновацій залишається сильною, і ми з нетерпінням чекаємо, як простір NFT буде продовжувати рости та розвиватися», — резюмували в компанії.
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LG запустила маркетплейс у вересні 2022 року. Згідно з анонсом, користувачі могли купувати NFT прямо зі смарттелевізорів бренду. Крім того, у межах цього проєкту вийшло кілька колекцій у співавторстві з відомими художниками. Сам сервіс було створено на базі інфраструктури Hedera.
Через рік LG продовжила розвивати ініціативу. Зокрема, у пресі з’явилася інформація, що компанія шукає патент на телевізор, який дав би змогу не тільки купувати, а й відображати NFT, а також підключати криптогаманець.
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Якоюсь мірою LG Art Lab став відповіддю на аналогічну ініціативу від Samsung і Nifty Gateway. При цьому компанія, як і раніше, підтримує продукт.
LG Electronics — не єдина фірма, яка згорнула діяльність за NFT-напрямком. Про своє закриття також заявила компанія RTFKT, дочірня фірма Nike, яка відповідала за проєкти в цій сфері.
За матеріалами:
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