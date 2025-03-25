LG Electronics закриє свій NFT-маркетплейс — Finance.ua

LG Electronics закриє свій NFT-маркетплейс Сьогодні 07:07 — Криптовалюта

LG Electronics закриє свій NFT-маркетплейс

Компанія LG Electronics повідомила клієнтів про припинення підтримки NFT-маркетплейса LG Art Lab, запущеного у вересні 2022 року. Компанія пояснила своє рішення прагненням досліджувати нові можливості.

«Після ретельного розгляду ми прийняли важке рішення закрити платформу. Оскільки простір NFT продовжує розвиватися, ми вважаємо, що зараз саме час змістити фокус і вивчити нові можливості», — йдеться в заяві компанії.

Згідно з нею, маркетплейс буде офіційно закрито 17 червня 2025 року. Усі NFT на майданчику будуть автоматично переведені в гаманці власників до 30 квітня. Також це можна зробити вручну.

Ті токени, які були випущені в мережі Ethereum, у компанії пропонують перевести, зокрема для продажу, на інші маркетплейси. Як приклад у LG навели OpenSea. Компанія продовжить підтримку сервісу до 18 липня 2025 року.

«Ми неймовірно вдячні художникам, колекціонерам і ентузіастам, які взяли участь у цій подорожі. Завдяки вашій підтримці та творчості LG Art Lab став по-справжньому особливим місцем, і ми щиро цінуємо довіру, яку ви нам надали. Попри те, що ця глава добігає кінця, наша пристрасть до цифрового мистецтва та інновацій залишається сильною, і ми з нетерпінням чекаємо, як простір NFT буде продовжувати рости та розвиватися», — резюмували в компанії.

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LG запустила маркетплейс у вересні 2022 року. Згідно з анонсом, користувачі могли купувати NFT прямо зі смарттелевізорів бренду. Крім того, у межах цього проєкту вийшло кілька колекцій у співавторстві з відомими художниками. Сам сервіс було створено на базі інфраструктури Hedera.

Через рік LG продовжила розвивати ініціативу. Зокрема, у пресі з’явилася інформація, що компанія шукає патент на телевізор, який дав би змогу не тільки купувати, а й відображати NFT, а також підключати криптогаманець.

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Якоюсь мірою LG Art Lab став відповіддю на аналогічну ініціативу від Samsung і Nifty Gateway. При цьому компанія, як і раніше, підтримує продукт.

LG Electronics — не єдина фірма, яка згорнула діяльність за NFT-напрямком. Про своє закриття також заявила компанія RTFKT, дочірня фірма Nike, яка відповідала за проєкти в цій сфері.

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