Coinbase додала можливість випуску згенерованих ШІ NFT — Finance.ua

Coinbase додала можливість випуску згенерованих ШІ NFT Сьогодні 02:18 — Криптовалюта

Coinbase додала можливість випуску згенерованих ШІ NFT

Криптовалютна біржа Coinbase додала новий інструмент у своєму NFT-маркетплейсі — Coinbase NFT Instamint. Він дає змогу випускати згенеровані ШІ токени в мережі Base.

Інструмент знаходиться в розділі Creator hub. Раніше тут була можливість створити токен, просто завантаживши фото. Тепер зображення для NFT можна згенерувати за допомогою ШІ.

Для випуску токена потрібно прив’язати гаманець MetaMask, WalletConnect або Coinbase. Користувач заплатить тільки за газ.

Нагадаємо, Coinbase запустила свій NFT-маркетплейс у 2022 році. При цьому на початку 2023 року обсяг торгів на платформі різко знизився.

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