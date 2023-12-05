Lexus презентував електричний кросовер із запасом ходу 600 км (фото) — Finance.ua

Lexus презентував електричний кросовер із запасом ходу 600 км (фото) Сьогодні 22:01 — Технології&Авто

Lexus презентував електричний кросовер із запасом ходу 600 км (фото)

Електрокросовер Lexus RZ 2024 отримав нову «далекобійну» модифікацію 300e. Примітно, що вона є і найдоступнішою версією в лінійці — в Японії коштує від 8,2 млн ієн ($55 600). Пізніше модель з’явиться в Європі та Америці. Її подробиці розкрили на офіційному сайті виробника.

Головна відмінність Lexus RZ 300e — його силова установка. На відміну від двомоторної версії RZ 450e, вона оснащена тільки одним 204-сильним мотором на передній осі. Це знизило енергоспоживання і дало змогу за незмінної (ємністю 71,4 кВт∙год) батареї проїжджати більшу відстань на одному заряді — до 599 км проти 450 км у RZ 450e.

Динамічні характеристики не розкривають, але споріднений електрокросовер Toyota bZ4X з таким 204-сильним мотором здатний розігнатися до 100 км/год за 8,4 с і розвинути 160 км/год.

Крім того, новий Lexus RZ 300e відрізняється налаштуваннями підвіски — вона стала м’якшою. Також відтепер усі версії моделі отримали обігрів батареї, що полегшує експлуатацію електрокара взимку.

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