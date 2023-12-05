Lexus презентував електричний кросовер із запасом ходу 600 км (фото) — Finance.ua
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Lexus презентував електричний кросовер із запасом ходу 600 км (фото)

Технології&Авто
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Lexus презентував електричний кросовер із запасом ходу 600 км (фото)
Lexus презентував електричний кросовер із запасом ходу 600 км (фото)
Електрокросовер Lexus RZ 2024 отримав нову «далекобійну» модифікацію 300e. Примітно, що вона є і найдоступнішою версією в лінійці — в Японії коштує від 8,2 млн ієн ($55 600). Пізніше модель з’явиться в Європі та Америці. Її подробиці розкрили на офіційному сайті виробника.
Lexus презентував електричний кросовер із запасом ходу 600 км (фото)
Головна відмінність Lexus RZ 300e — його силова установка. На відміну від двомоторної версії RZ 450e, вона оснащена тільки одним 204-сильним мотором на передній осі. Це знизило енергоспоживання і дало змогу за незмінної (ємністю 71,4 кВт∙год) батареї проїжджати більшу відстань на одному заряді — до 599 км проти 450 км у RZ 450e.
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Динамічні характеристики не розкривають, але споріднений електрокросовер Toyota bZ4X з таким 204-сильним мотором здатний розігнатися до 100 км/год за 8,4 с і розвинути 160 км/год.
Lexus презентував електричний кросовер із запасом ходу 600 км (фото)
Крім того, новий Lexus RZ 300e відрізняється налаштуваннями підвіски — вона стала м’якшою. Також відтепер усі версії моделі отримали обігрів батареї, що полегшує експлуатацію електрокара взимку.
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