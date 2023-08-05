Lexus представив стильний кросовер з витратою пального 2,8 л на 100 км (фото) — Finance.ua
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Lexus представив стильний кросовер з витратою пального 2,8 л на 100 км (фото)

Технології&Авто
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Lexus представив стильний кросовер з витратою пального 2,8 л на 100 км (фото)
Lexus представив стильний кросовер з витратою пального 2,8 л на 100 км (фото), Фото: carbuzz.com
Lexus представив новий гібридний кросовер RX 450h+. Новинка отримала дуже низьку витрату палива та великий запас ходу на електротязі.
Про це розповіли на сайті CarBuzz.
Новий Lexus RX був представлений у 2022 році. Модель доступна з бензиновими двигунами та гібридними силовими установками.
Зовні Lexus RX 450h+ не відрізняється від інших модифікацій кросовера. Проте вже в базовій комплектації доступні 21-дюймові колісні диски та набір просунутих систем безпеки Lexus Safety System + 3.0.
Фото: carbuzz.com
Фото: carbuzz.com
На вибір пропонується вісім варіантів кольору кузова: Eminent White Pearl, Cloudburst Grey, Iridium, Caviar, Matador Red Mica, Copper Crest, Nori Green Pearl і Nightfall Mica. До списку оснащення входять підтримка Apple CarPlay та Android Auto, проєкційний дисплей, динамічний круїз-контроль і допомога в утриманні смуги руху.
Lexus RX 450h+ оснащується гібридною силовою установкою з 2,4-літровим бензиновим двигуном і електромотором потужністю 275 к.с. і 430 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає 6,2 секунди.
Акумуляторна батарея великої місткості дає змогу проїхати до 56 км на електротязі. Витрата палива в змішаному циклі становить лише 2,8 літра на 100 км.
Lexus RX 450h+ надійде в продаж наприкінці 2023 року. Стартова ціна моделі становитиме $70 080.
За матеріалами:
Фокус
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