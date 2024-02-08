Lexus представив новий розкішний седан (фото) — Finance.ua

Lexus представив новий розкішний седан (фото) Сьогодні 02:38 — Технології&Авто

У КНР представили нову і надзвичайно дорогу версію седана Lexus ES 200. Вона називається Special Edition і відрізняється від звичайного ES виконанням екстер'єру та інтер'єру.

Так, автомобіль отримав сріблясту решітку радіатора, колеса ексклюзивного дизайну, адаптивне світло, пару «спеціальних» кольорів кузова Supersonic Titanium Silver та Supersonic Quartz White.

Усередині - чорно-червоний шкіряний салон, акустика Mark Levinson та логотипи, що вказують на те, що цей Lexus — спеціальний.

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Оснащення при цьому не можна назвати багатим: цифрова панель приладів з 7-дюймовим екраном, крісло у водія з електричним регулюванням по 8 напрямках, медіасистема з екраном діагоналлю 12,3 дюйми.

Lexus ES 200 Special Edition отримав скромний 2,0-літровий атмосферний мотор потужністю 176 к.с., і працює він у парі з варіатором. Очевидно, для автівки довжиною 4975 мм та колісною базою 2870 мм це дещо мало. Тим більше, якщо говорити про «спеціальну» версію. Втім, ціна теж спеціальна — 50 тисяч доларів.

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