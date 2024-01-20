Компанія Lexus представила «заряджений» кросовер із турбомотором від GR Yaris — Finance.ua

Компанія Lexus представила «заряджений» кросовер із турбомотором від GR Yaris 20.01.2024, 00:23 — Технології&Авто

Компанія Lexus представила «заряджений» кросовер із турбомотором від GR Yaris, Фото: nnews.com.ua

Автосалон у Токіо в січні 2024 року став місцем прем'єри автомобіля, про який на рівні чуток йшлося ще восени минулого року.

У статусі концепт-кара дебютував Lexus LBX Morizo RR Concept — компактний кросовер LBX з 1,6-літровим двигуном G16E-GTS від «гарячого» хетчбека GR Yaris.

У проєкті взяв участь навіть президент Toyota Акіо Тойода, на честь якого і названо прототип «зарядженого» кросовера. Про серійні перспективи Lexus LBX Morizo RR Concept поки що не повідомляється.

Фото: nnews.com.ua

Новий Lexus LBX збудований на модульній платформі GA-B, найближчим «родичем» якого є Toyota Yaris Cross — тож установлення турбомотора 1.6 у кросовер особливих труднощів не викликало.

Як силовий агрегат компанія задіяла 305-сильний двигун від оновленого GR Yaris, причому у зв’язці з новою 8-ступінчастою автоматичною коробкою передач Direct Shift. З інших доопрацювань анонсована модернізована підвіска, посилений кузов, 19-дюймові колеса з новими шинами, а також аеродинамічний обвіс і спортивні аксесуари — кермо, педалі та ремені безпеки.

Фото: nnews.com.ua

На честь Акіо Тойоди, який виступає в перегонах під псевдонімом Морізо, кузов та інтер'єр прикрашені жовтими акцентами з логотипами Morizo RR. Жодних технічних перешкод на шляху перетворення концепт-кара на лімітовану версію дорожнього «зарядженого» кросовера у японського автовиробника немає.

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