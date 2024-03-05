Lenovo, за прикладом Apple, почне продавати відновлені комп’ютери — Finance.ua
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Lenovo, за прикладом Apple, почне продавати відновлені комп’ютери

Технології&Авто
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Lenovo, за прикладом Apple, почне продавати відновлені комп’ютери
Lenovo, за прикладом Apple, почне продавати відновлені комп’ютери
Компанія Lenovo, за повідомленням ресурсу The Register, займеться офіційними продажами комп’ютерів і серверів, які були в експлуатації.
Нова ініціатива отримала назву Lenovo Certified Refurbished: очікується, що вона допоможе клієнтам заощадити на придбанні обладнання, а також знизити негативний вплив на навколишнє середовище.
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Перед повторним надходженням у продаж усі пристрої проходитимуть процедуру відновлення та ремонту. Вона передбачає видалення даних, заміну та оновлення компонентів, де це необхідно. Після цього буде виконуватися ретельне тестування на відповідність «високим стандартам якості та функціональності».
Мовиться, що для програми Lenovo Certified Refurbished відбиратимуть тільки «найкращі у своєму класі» ПК і сервери Lenovo. Компанія надасть на них стандартну річну гарантію з можливістю продовження до трьох років. Усі ПК підтримують роботу з Windows 11. Коли це можливо, Lenovo застосовуватиме оригінальну упаковку (з маркуванням про відновлення), що дасть змогу скоротити обсяги відходів.
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