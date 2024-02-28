Lenovo показала прототип ноутбука з прозорим екраном — Finance.ua
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Lenovo показала прототип ноутбука з прозорим екраном

Технології&Авто
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Lenovo показала прототип ноутбука з прозорим екраном
Lenovo показала прототип ноутбука з прозорим екраном, Фото: cnbc.com
Китайська компанія Lenovo показала у понеділок прототип ноутбука з прозорим екраном, технологія, яка в деякому сенсі схожа на доповнену реальність.
Про це повідомляє CNBC.
Зазначається, що ноутбук оснащений трекпадом із сенсорною клавіатурою та стилусом для малювання й навігації.
Представник компанії, який проводив демонстрацію для CNBC, розмістив за екраном штучний соняшник.
Фото: cnbc.com
Фото: cnbc.com
Камера, вбудована в ноутбук, змогла визначити об'єкт як соняшник і надати інформацію про нього за допомогою технології на основі штучного інтелекту.
За словами представника компанії, ноутбук може бути використаний у галузі будівництва. Наприклад, якщо архітектор проєктує прибудову до будинку, він може побачити будинок через екран, і скористатися стилусом, щоб намалювати свій проєкт, і побачити, як він може виглядати в цілому.
Технологія в деякому сенсі схожа на доповнену реальність коли цифровий вміст накладається на реальний світ, який користувачі бачать перед собою.
Оскільки цей ноутбук є ще концептом, Lenovo не планує продавати пристрій.
За матеріалами:
Укрінформ
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