Lenovo показала прототип ноутбука з прозорим екраном — Finance.ua

Lenovo показала прототип ноутбука з прозорим екраном 28.02.2024, 00:55 — Технології&Авто

Lenovo показала прототип ноутбука з прозорим екраном, Фото: cnbc.com

Китайська компанія Lenovo показала у понеділок прототип ноутбука з прозорим екраном, технологія, яка в деякому сенсі схожа на доповнену реальність.

Про це повідомляє CNBC

Зазначається, що ноутбук оснащений трекпадом із сенсорною клавіатурою та стилусом для малювання й навігації.

Представник компанії, який проводив демонстрацію для CNBC, розмістив за екраном штучний соняшник.

Фото: cnbc.com

Камера, вбудована в ноутбук, змогла визначити об'єкт як соняшник і надати інформацію про нього за допомогою технології на основі штучного інтелекту.

За словами представника компанії, ноутбук може бути використаний у галузі будівництва. Наприклад, якщо архітектор проєктує прибудову до будинку, він може побачити будинок через екран, і скористатися стилусом, щоб намалювати свій проєкт, і побачити, як він може виглядати в цілому.

Технологія в деякому сенсі схожа на доповнену реальність коли цифровий вміст накладається на реальний світ, який користувачі бачать перед собою.

Оскільки цей ноутбук є ще концептом, Lenovo не планує продавати пристрій.

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