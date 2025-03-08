Lenovo готує до випуску ноутбук, який може заряджатися від сонця (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Lenovo готує до випуску ноутбук, який може заряджатися від сонця (фото)

Технології&Авто
21
Lenovo готує до випуску ноутбук, який може заряджатися від сонця (фото)
Lenovo готує до випуску ноутбук, який може заряджатися від сонця (фото)
Компанія Lenovo анонсувала новий концептуальний ноутбук — Yoga Solar PC.
Цей ноутбук має вбудовані сонячні панелі, які можуть його заряджати. Звісно, для максимальної ефективності його краще використовувати на прямому сонячному світлі.
Читайте також
У кришку пристрою вбудована сонячна панель з коефіцієнтом перетворення сонячної енергії понад 24%. Lenovo заявляє, що це один із найвищих показників у галузі, і він дозволяє ноутбуку заряджатися за розумний проміжок часу.
Lenovo готує до випуску ноутбук, який може заряджатися від сонця (фото)
Однак швидкість зарядки, ймовірно, буде значно нижчою, ніж при підключенні до розетки. Проте, оскільки це лише концепт, цей недолік поки не є критичним.
Lenovo готує до випуску ноутбук, який може заряджатися від сонця (фото)
Lenovo заявляє, що лише 20 хвилин зарядки на сонці забезпечать близько години відтворення відео. Тобто, якщо залишити ноутбук заряджатися на годину, можна отримати приблизно три години роботи.
Читайте також
Lenovo каже, що досягла високого коефіцієнта перетворення сонячної енергії завдяки технології «Back Contact Cell».
Вона дозволяє максимізувати поглинання сонячного світла, завдяки чому й вдається отримати одну годину роботи після 20 хвилин зарядки.
Також ця технологія забезпечує ефективну роботу панелей навіть за слабкого освітлення, хоча зарядка в таких умовах відбувається повільніше і виробляється менше енергії.
Читайте також
За словами компанії, цього вистачає для підтримки заряду ноутбука в режимі очікування. Однак під час активного використання виробленої енергії може бути недостатньо для підтримки роботи пристрою.
На жаль, виробник не розкрив інших характеристики ноутбука. Також Lenovo не повідомила, коли планує випустити серійну версію пристрою.
За матеріалами:
mezha.media
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems