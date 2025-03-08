Lenovo готує до випуску ноутбук, який може заряджатися від сонця (фото) — Finance.ua

Lenovo готує до випуску ноутбук, який може заряджатися від сонця (фото) 08.03.2025, 00:12 — Технології&Авто

Lenovo готує до випуску ноутбук, який може заряджатися від сонця (фото)

Компанія Lenovo анонсувала новий концептуальний ноутбук — Yoga Solar PC.

Цей ноутбук має вбудовані сонячні панелі, які можуть його заряджати. Звісно, для максимальної ефективності його краще використовувати на прямому сонячному світлі.

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У кришку пристрою вбудована сонячна панель з коефіцієнтом перетворення сонячної енергії понад 24%. Lenovo заявляє, що це один із найвищих показників у галузі, і він дозволяє ноутбуку заряджатися за розумний проміжок часу.

Однак швидкість зарядки, ймовірно, буде значно нижчою, ніж при підключенні до розетки. Проте, оскільки це лише концепт, цей недолік поки не є критичним.

Lenovo заявляє, що лише 20 хвилин зарядки на сонці забезпечать близько години відтворення відео. Тобто, якщо залишити ноутбук заряджатися на годину, можна отримати приблизно три години роботи.

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Lenovo каже, що досягла високого коефіцієнта перетворення сонячної енергії завдяки технології «Back Contact Cell».

Вона дозволяє максимізувати поглинання сонячного світла, завдяки чому й вдається отримати одну годину роботи після 20 хвилин зарядки.

Також ця технологія забезпечує ефективну роботу панелей навіть за слабкого освітлення, хоча зарядка в таких умовах відбувається повільніше і виробляється менше енергії.

За словами компанії, цього вистачає для підтримки заряду ноутбука в режимі очікування. Однак під час активного використання виробленої енергії може бути недостатньо для підтримки роботи пристрою.

На жаль, виробник не розкрив інших характеристики ноутбука. Також Lenovo не повідомила, коли планує випустити серійну версію пристрою.

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