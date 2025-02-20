Acer оголосила про 10% підвищення цін на ноутбуки через мита Трампа — Finance.ua

Acer оголосила про 10% підвищення цін на ноутбуки через мита Трампа Сьогодні 02:02 — Технології&Авто

Acer оголосила про 10% підвищення цін на ноутбуки через мита Трампа

Голова Acer заявив про 10% підвищення цін на товари, на які поширюються нові мита. Слід також очікувати подорожчання технологічних товарів від інших компаній.

Як повідомляє Taiwan Economic Daily , посилаючись на Daily Telegraph, в інтерв’ю британській пресі CEO Acer Чень Цзюньшен оголосив про плани підвищити ціни на імпорт, на який поширюються «тарифи» адміністрації США.

За попередніми оцінками, нові ноутбуки Acer, вироблені в Китаї та продані у Сполучені Штати, можуть зрости в ціні починаючи з березня. Також ймовірно, що пристрої, які продаватимуться в США, будуть вироблятися OEM-партнерами не на материковій частині Китаю.

Читайте також Трамп вирішив запровадити взаємні тарифи в торгівлі з іншими країнами

Acer вже переносить збірку своїх настільних комп’ютерів за межі Китаю, також компанія шукає ланцюжки постачання поза Китаєм. За словами генерального директора, виробництво в Сполучених Штатах також є варіантом.

Голова компанії зауважив, що ціни для кінцевих користувачів повинні бути скориговані відповідно до мит. Збільшення на 10% прямо залежить від мит щодо Китаю, проте не враховує інших факторів, які теж можуть вплинути на ціну. Чень Цзюньшен каже, що у короткостроковій перспективі Acer все ще має запаси в Сполучених Штатах, щоб впоратися з митами, але вони у свій час все ж відіб’ються на ціні товарів для споживачів.

Acer є п’ятим за продажами комп’ютерним брендом у США, компанію обходять HP, Dell, Lenovo та Apple. Компанія продає в країні ноутбуки, відеокарти, материнські плати тощо. Тож очікуване підвищення їхньої вартості стане додатковим навантаженням до зростання цін, викликаного дефіцитом відеокарт NVIDIA. Після повідомлення Чень Цзюньшеня вартість акцій Acer зросла.

За словами видання, індустрія очікує, що такі бренди, як Asus, Dell та HP також підвищать ціни пізніше. 17 лютого Asus повідомила, що розробила план посилення стійкості ланцюжка постачання, зменшення впливу зовнішніх факторів, збільшення уваги до змін у структурі витрат, підтримки операційної гнучкості та прагнення забезпечити найкращу ціну і споживчий досвід.

Підвищення цін передусім стосується США. Вартість комп’ютерів та компонентів в інших країнах залежить від того, як Acer та інші бренди збираються компенсувати тягар на бізнес, що зріс.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.