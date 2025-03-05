Латвія передасть Україні нову партію авто, вилучених у п’яних водіїв — Finance.ua
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Латвія передасть Україні нову партію авто, вилучених у п’яних водіїв

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Латвія передасть Україні нову партію авто, вилучених у п’яних водіїв
Латвія передасть Україні нову партію авто, вилучених у п’яних водіїв
Уряд Латвії ухвалив рішення про безоплатну передачу Україні транспортних засобів, конфіскованих у п’яних водіїв.
Про це повідомляє LSM.
Автомобілі були конфісковані і тепер належать латвійській державі, а вона має право безоплатно передати їх українській стороні.
Згідно з рішенням уряду, 31 автомобіль загальною вартістю 98 755 євро буде передано Україні.
Авто надійдуть у розпорядження ЗСУ, Нацгвардії, адміністрації Богодухівського району Харківської області та Сумської обласної дитячої клінічної лікарні.
Частину машин мають передати Національній поліції, Краматорській міській військовій адміністрації, Краматорській міській раді, Національному інституту серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова, Золочівській сільській раді, Арбузинській сільській раді, Балаківській сільській раді, Сокільницькій сільській раді та Остерській сільській раді.
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З 10 березня 2023 року, коли в Латвії було ухвалено рішення про відправку автомашин, конфіскованих у нетверезих водіїв, в Україну, було передано вже 676 таких авто.
За матеріалами:
Європейська правда
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