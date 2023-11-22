Латвія передасть Україні чергову партію автомобілів, конфіскованих у п’яних водіїв — Finance.ua

Латвія передасть Україні чергову партію автомобілів, конфіскованих у п’яних водіїв Вчора 12:21

Латвія передасть Україні чергову партію автомобілів, конфіскованих у п’яних водіїв

Уряд Латвії 21 листопада ухвалив рішення про передачу Україні ще восьми автомобілів, конфіскованих у п’яних водіїв.

Про це повідомляє Delfi

Автомобілі призначені для Міністерства оборони України, зокрема армійських частин, військовому підрозділу Національної гвардії та Центру спеціального призначення, а також сільській раді Матіївців.

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Загальна попередня ринкова вартість восьми автомобілів, які будуть передані Україні, становить 37 850 євро.

Україні планується передати:

Kia Sportage;

Toyota RAV4 (дві штуки);

Volvo XC70;

Toyota Avensis;

Volvo XC90;

Volkswagen Touareg;

Honda Legend.

Згідно із законом про підтримку мирних жителів України, транспортні засоби, що належать державі, можуть бути безоплатно передані у власність уряду України, щоб запобігти наслідкам надзвичайної ситуації, що пов’язана з воєнними діями в Україні, та підтримати українське суспільство.

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Нагадаємо, у серпні уряд Латвії вирішив безоплатно передати Україні 38 транспортних засобів, конфіскованих у нетверезих водіїв.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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