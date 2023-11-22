Латвія передасть Україні чергову партію автомобілів, конфіскованих у п’яних водіїв — Finance.ua
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Латвія передасть Україні чергову партію автомобілів, конфіскованих у п’яних водіїв

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Латвія передасть Україні чергову партію автомобілів, конфіскованих у п’яних водіїв
Латвія передасть Україні чергову партію автомобілів, конфіскованих у п’яних водіїв
Уряд Латвії 21 листопада ухвалив рішення про передачу Україні ще восьми автомобілів, конфіскованих у п’яних водіїв.
Про це повідомляє Delfi.
Автомобілі призначені для Міністерства оборони України, зокрема армійських частин, військовому підрозділу Національної гвардії та Центру спеціального призначення, а також сільській раді Матіївців.
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Загальна попередня ринкова вартість восьми автомобілів, які будуть передані Україні, становить 37 850 євро.
Україні планується передати:
  • Kia Sportage;
  • Toyota RAV4 (дві штуки);
  • Volvo XC70;
  • Toyota Avensis;
  • Volvo XC90;
  • Volkswagen Touareg;
  • Honda Legend.
Згідно із законом про підтримку мирних жителів України, транспортні засоби, що належать державі, можуть бути безоплатно передані у власність уряду України, щоб запобігти наслідкам надзвичайної ситуації, що пов’язана з воєнними діями в Україні, та підтримати українське суспільство.
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Нагадаємо, у серпні уряд Латвії вирішив безоплатно передати Україні 38 транспортних засобів, конфіскованих у нетверезих водіїв.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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