Латвія майже за рік передала Україні понад 600 авто, які було конфісковано у п’яних водіїв — Finance.ua

Латвія майже за рік передала Україні понад 600 авто, які було конфісковано у п’яних водіїв
Латвія передала Україні 612 машин, конфіскованих у п’яних водіїв. Сума допомоги становить близько 2,25 млн євро.
Про це повідомляє Delfi.
Нагадаємо, на початку лютого цього року Сейм Латвії одноголосно ухвалив у терміновому порядку поправки до Закону про підтримку українського цивільного населення. Ці поправки дозволили передати Україні автомобілі, що опинилися у власності латвійської держави.
У списку опинився транспорт, який було конфісковано у водіїв, що сіли за кермо в стані алкогольного сп’яніння.
З моменту набуття чинності вищезазначених змін до закону уряд ухвалив кілька рішень про передачу Україні конфіскованих автомобілів.
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