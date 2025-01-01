Латвія майже за рік передала Україні понад 600 авто, які було конфісковано у п’яних водіїв — Finance.ua

Латвія майже за рік передала Україні понад 600 авто, які було конфісковано у п’яних водіїв 01.01.2025, 00:31

Латвія майже за рік передала Україні понад 600 авто, які було конфісковано у п’яних водіїв

Латвія передала Україні 612 машин, конфіскованих у п’яних водіїв. Сума допомоги становить близько 2,25 млн євро.

Про це повідомляє Delfi.

Нагадаємо, на початку лютого цього року Сейм Латвії одноголосно ухвалив у терміновому порядку поправки до Закону про підтримку українського цивільного населення. Ці поправки дозволили передати Україні автомобілі, що опинилися у власності латвійської держави.

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У списку опинився транспорт, який було конфісковано у водіїв, що сіли за кермо в стані алкогольного сп’яніння.

З моменту набуття чинності вищезазначених змін до закону уряд ухвалив кілька рішень про передачу Україні конфіскованих автомобілів.

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