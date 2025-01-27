Land Rover розкрив терміни появи електричного Defender — Finance.ua

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Land Rover розкрив терміни появи електричного Defender

Технології&Авто
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Land Rover розкрив терміни появи електричного Defender
Land Rover розкрив терміни появи електричного Defender
Повністю електричний варіант популярного Land Rover Defender планували вивести на ринок цього року. Однак компанія переглянула свої плани і зовсім не на користь споживача.
Як розповів в інтерв’ю Autocar комерційний директор JLR Леннард Хорнік, Defender EV приєднається до лінійки моделі лише у наступному поколінні. Тобто не раніше як через п’ять років. Пов’язано це з тим, що електрифікувати поточну генерацію позашляховика досить складно, бо він заснований на платформі D7x, яка не дозволяє виділити місце між осями для встановлення достатнього об’єму батареї.
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Леннард Хорник зазначив, що з наступного покоління Defender перейде на нову платформу, яка розрахована на випуск електричної версії також. На ній будуть засновані Discovery, Range Rover та Jaguar, які теж отримають «зелені» версії. Комерційний директор нагадав, що наразі для шанувальників більш екологічних версій автомобілів доступний Defender у гібридній версії P400e, віддача якої складає 404 к.с.
За матеріалами:
autocentre.ua
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