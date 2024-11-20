Lamborghini таємно працює над першим електричним суперкаром — Finance.ua

Lamborghini таємно працює над першим електричним суперкаром Сьогодні 02:54 — Технології&Авто

Lamborghini таємно працює над першим електричним суперкаром

Італійський автовиробник Lamborghini, відомий своїми сміливими та зухвалими рішеннями, працює над своїм першим електричним суперкаром. У той час, як сусіди з Ferrari вже тестують свої прототипи, Lamborghini зберігає завісу таємниці над новим проєктом, відкриваючи деталі лише за необхідності.

Президент компанії Стефан Вінкельманн у недавньому інтерв’ю розповів про майбутнє марки, яка, попри наявність лише трьох моделей у лінійці, вже продала всі автомобілі до 2026 року. Однією з найочікуваніших новинок стане повністю електричний Lamborghini Lanzador, прем’єра якого намічена на 2028 рік.

Lanzador стане четвертою моделлю в лінійці та поєднає риси гран-турера та спортивного купе. Машина збереже дводверне компонування, але запропонує збільшений дорожній просвіт, що робить його універсальним рішенням для повсякденної експлуатації. На відміну від популярного Urus, Lanzador не буде орієнтований на сімейне використання, а запропонує спортивніший стиль із збереженням практичності за рахунок задніх дверей.

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Lamborghini розглядала можливість створення електричного седана, ґрунтуючись на концепті Estoque 2008 року. Однак, за словами Вінкельманна, довга колісна база, необхідна для такого типу автомобілів, не відповідає дизайну, що очікується від Lamborghini. Натомість вибір упав на гран-турер з підвищеною посадкою, який відповідає сучасним вимогам комфорту та безпеки.

Lanzador стане першим повністю електричним автомобілем бренду, зберігши при цьому ДНК Lamborghini. Компанія продовжить розвивати свої технології, щоб відповідати очікуванням клієнтів, які віддають перевагу поєднанню стилю, потужності та сучасних рішень.

Ampercar За матеріалами:

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