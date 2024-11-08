Lamborghini представила новий кросовер — Finance.ua

Lamborghini представила новий кросовер 08.11.2024, 00:18 — Фондовий ринок

Lamborghini представила новий кросовер

Італійська компанія Lamborghini представила новий Urus SE на культовій трасі Kyalami Grand Prix Circuit у ПАР. У рамках заходу було продемонстровано кросовер у зеленому забарвленні Verde Gea. Про це пише thenewsmarket.com.

Дизайн новинки наголошує на його спортивному характері. Передня частина автомобіля отримала новий капот з «плаваючим» дизайном, що візуально подовжує лінії кузова і надає йому ще більш атлетичного вигляду, перегукуючись з дизайном Lamborghini Revuelto. Серед інших елементів, що привертають увагу, — матричні світлодіодні фари, оновлені бампер та решітка радіатора.

Lamborghini Urus SE отримав 4,0-літровий V8 із двома турбонагнітачами та електромотором на основі постійних магнітів, розташованим перед новою 8-ступінчастою автоматичною трансмісією. У цій конфігурації автомобіль видає 800 кінських сил (588 кВт) при 6000 об/хв і 950 Нм крутного моменту в діапазоні від 1750 до 5750 об/хв.

Новий кросовер прискорюється до «сотні» за 3,4 секунди і досягає швидкості 200 км/год за 11,2 секунди. Максимальна швидкість становить 312 км/год.

У компанії кажуть, що гібридна система покращує динаміку і забезпечує високий рівень потужності за будь-яких обертів та дорожніх умов.

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