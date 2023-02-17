Lamborghini спільно з VEVE анонсували запуск NFT-колекції — Finance.ua

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Lamborghini спільно з VEVE анонсували запуск NFT-колекції

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Lamborghini спільно з VEVE анонсували запуск NFT-колекції
Lamborghini спільно з VEVE анонсували запуск NFT-колекції
NFT-платформа VeVe та італійський автовиробник Lamborghini об’єднали зусилля, щоб вивести на ринок цифрові колекції культових спортивних автомобілів.
З 19 лютого на VeVe буде представлена у вигляді NFT моделі Lamborghini Huracán STO з кількома рідкісними характеристиками.
Після придбання колекціонери зможуть виставляти свої NFT у віртуальних шоу-румах, ділитися ними в соціальних мережах VeVe, а також використовувати доповнену реальність (AR), щоб імітувати водіння автомобілів на реальних вулицях.
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Співзасновник VeVe Ден Кроттерс висловив своє захоплення від надання шанувальникам Lamborghini нового способу відчути улюблений автомобіль, сподіваючись, що ця колекція заохотить любителів спортивних автомобілів перейти на Web3.
Lamborghini раніше випустила NFT «Epic Road Trip» і є не єдиним автовиробником розкішних автомобілів, який перейшов на Web3. Минулого місяця Porsche випустив серію NFT із зображенням флагманського автомобіля 911. McLaren та Alfa Romeo також дебютували з NFT минулого року.
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За матеріалами:
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