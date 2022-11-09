Lamborghini готує перший електромобіль у своїй історії: яким він буде — Finance.ua

Lamborghini готує перший електромобіль у своїй історії: яким він буде Вчора 22:10 — Технології&Авто

Lamborghini готує перший електромобіль у своїй історії: яким він буде

У Lamborghini розпочали розробку своєї першої електричної моделі. Інформацію офіційно підтвердив СЕО італійської компанії Стефан Вінкельманн британському виданню Auto Express.

Перший електромобіль Lamborghini презентують у 2028 році. Він буде повністю новою моделлю і не замінить жодного з існуючих Lamborghini.

За словами Стефана Вінкельмана, електрокар буде чотиримісним купе, краще пристосованим до повсякденного використання, ніж суперкар Lamborghini. Також він повідомив, що авто матиме досить високий кліренс.

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Новий Lamborghini збудують на електричній платформі SSP. Незабаром її використовуватимуть усі дорогі електрокари концерну Volkswagen.

Появі електромобіля передуватимуть гібриди, що заряджаються. 2023 року бензо-електричну установку отримає новий флагманський суперкар, який прийде на зміну моделі Aventador. Далі підуть гібридні наступник Lamborghini Huracan та кросовер Urus.

Разом з тим, Стефан Вінкельманн зазначив, що в Lamborghini постараються якнайдовше випускати моделі з бензиновими двигунами, нехай і доповненими електромотором, адже вони мають попит у клієнтів марки.

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