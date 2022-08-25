Lamborghini Urus отримав версію потужністю 666 кінських сил — Finance.ua

Lamborghini Urus отримав версію потужністю 666 кінських сил Вчора 03:38 — Технології&Авто

Lamborghini Urus отримав версію потужністю 666 кінських сил, www.motor1.com

Lamborghini Urus, представлений в грудні 2017 року, забезпечив італійському виробнику суперкарів значний приріст фінансових показників, сходячи з конвеєра в одній-єдиній модифікації. Тепер, щоб закріпити успіх, кросоверу додали нову версію.

Це та сама машина, яка нещодавно встановила новий рекорд Пайкс-Піка для серійних вседорожників. ЇЇ назвали Urus Performante — явно за аналогією з Huracan Performante.

«Заряджена» модифікація отримала форсований з 650 до 666 л.с. чотирилітровий V8 (момент залишився рівним 850 Нм), нову пружинну підвіску. Дорожній просвіт зменшився на 20 мм, коліно розширилося на 16 мм, а загальна довжина за рахунок альтернативного обвісу виросла на 25 мм. А ще з’явився новий їздовий режим для бездоріжжя — Rally.

www.motor1.com

Lamborghini Urus Performante виділяється новим переднім бампером, капотом, заднім спойлером, дифузором і поруч з іншими деталями кузова. Основне використання вуглепластика (як стверджується — рекордне для свого сегмента) плюс включена в стандартне оснащення титанова випускна система Akrapovič дозволила знизити масу на 47 кг.

Базовими для моделей стали 22-дюймові колісні диски з кріпленням титановими болтами, опціонально доступні 23-дюймові.

У порівнянні зі стандартною моделлю час розгону до 100 км/год зменшився з 3,6 до 3,3 секунди — це є до рівня конкурентного Aston Martin DBX707. При цьому максимальна швидкість символічно зросла з 305 до 306 км/ч.

www.motor1.com

У рідній Італії Lamborghini Urus Performante буде коштувати від 215 261 євро, в інших країнах континентальної Європи — від 218 487 євро.

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