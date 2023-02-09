Кияни зможуть отримувати нагадування про відключення світла по SMS — Finance.ua

Кияни зможуть отримувати нагадування про відключення світла по SMS Сьогодні 11:35 — Енергетика

Кияни зможуть отримувати нагадування про відключення світла по SMS

У Києві жителі зможуть дізнаватися про відключення світла за допомогою SMS-повідомлень.

Про це повідомив генеральний директор Yasno Сергій Коваленко.

«Ми з колегами з lifecell запустили сервіс SMS-нагадувань про час імовірних стабілізаційних відключень. Ви отримаєте повідомлення від lifecell десь за 15 хвилин до того, як світло має бути відключене за графіком. Також сповіщення надійде, якщо будуть задіяні екстрені відключення», — зазначив він.

«Поки що послуга працює лише для Києва і лише для абонентів lifecell, але не виключаю, що до нас долучаться партнери та інші міста», — додав він.

Як підключити послугу

Щоб підключити послугу, потрібно набрати *277# на мобільному та вказати групу відключень. Послуга безкоштовна.

Сповіщення про відключення будуть надходити незалежно від того, чи є в абонента інтернет.

Нагадаємо, пресслужба НЕК «Укренерго» повідомляла, що починаючи з 8 лютого в Україні запроваджують новий механізм розподілення лімітів на споживання електроенергії. Так, в кожній області в один із днів протягом двох тижнів не буде обмежень щодо е/е.

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