Киянам пояснили, чи потрібно платити за функціонування внутрішньої системи гарячого водопостачання, якщо в квартирі є бойлер — Finance.ua

Киянам пояснили, чи потрібно платити за функціонування внутрішньої системи гарячого водопостачання, якщо в квартирі є бойлер

Вчора 08:20 — Особисті фінанси

Киянам пояснили, чи потрібно платити за функціонування внутрішньої системи гарячого водопостачання, якщо в квартирі є бойлер

Комунальне підприємство «Київтеплоенерго» надало роз’яснення щодо нарахувань за теплову енергію для приготування гарячої води та роботи рушникосушарок.

ФСГ (функціонування системи гарячого водопостачання будинку). Це оплата теплової енергії, яку будинок споживає для роботи внутрішньої системи гарячого водопостачання та рушникосушарок. Її розмір залежить від типу та інженерної конструкції системи гарячого водопостачання (ГВП) і в травні становить у середньому 46,5 грн у Києві. Згідно зі змінами до урядової Методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг № 315 , з грудня 2021 року у платіжках КП «Київтеплоенерго» з’явився новий рядок —. Це оплата теплової енергії, яку будинок споживає для роботи внутрішньої системи гарячого водопостачання та рушникосушарок. Її розмір залежить від типу та інженерної конструкції системи гарячого водопостачання () і в травні становить у середньому

Нарахування здійснюють для всіх будинків міста, обладнаних системою ГВП. Якщо власник квартири користується бойлером, а в будинку є внутрішня система ГВП, то плата за її функціонування все одно нараховується відповідно до чинних законодавчих норм.

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Хоча рядок ФСГ зазначається у блоці «Теплова енергія» (ЦО), однак плата нараховується упродовж усього року, коли надається послуга гарячого водопостачання.

Наприклад, у квартирі площею 45,3 кв. м за адресою вул. Шолом-Алейхема, 6 у травні 2022 року за ФСГ витрачено 0,0175 Гкал (розподілено на основі даних про споживання будинком теплової енергії відповідно до площі квартири, особливостей системи ГВП будинку та способу обчислення ФСГ, визначеного Методикою № 315). Рядок ФСГ зазначено у блоці «Теплова енергія». Нарахована плата становить 28,95 грн.

Нагадаємо, консультацію щодо нарахувань за послуги КП «Київтеплоенерго» можна отримати в КК «Центр комунального сервісу»

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