Китайський юань упав до рекордно низького значення за 16 років — Finance.ua

Китайський юань упав до рекордно низького значення за 16 років Сьогодні 11:13 — Валюта

Китайський юань упав до рекордно низького значення за 16 років

Курс китайського юаня впав до найнижчого рівня до долара за останні 16 років, з 2007 року. Валюта 7 вересня знизилася на 0,1%, до 7,3259 юаня за долар.

Про це повідомляє Financial Times.

Показник опустився нижче за мінімальний рівень, зафіксований під час карантинних обмежень минулого року.

Курс юаня впав на тлі оприлюднення звіту про зниження експорту з Китаю на 8,8% у серпні. Хоча цей рівень виявився кращим за прогнозовані 9,2%.

З початку року китайська валюта подешевшала на 6% до долара.

Нагадаємо, представники Китаю, які беруть участь у переговорах щодо заключного комюніке саміту G20, змінили свою нейтральну позицію щодо війни в Україні на більш проукраїнську.

УБР За матеріалами:

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