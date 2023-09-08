Китай змінив нейтральну на більш проукраїнську позицію напередодні саміту G-20 — Bloomberg Сьогодні 05:28

Представники Китаю, які беруть участь у переговорах щодо заключного комюніке саміту G20, змінили свою нейтральну позицію щодо війни в Україні на більш проукраїнську.

Про це агентству Bloomberg повідомив високопоставлений французький чиновник, який побажав залишитися анонімним.

«Нейтральна позиція Китаю в минулому була вигідна москві. Проте Пекін зайняв більш м’яку позицію до України порівняно з минулим роком», — заявив чиновник.

Це важливо з огляду на позицію західних країн, які закликали Китай чинити тиск на Росію, щоб вона припинила війну, пише агентство.

Французький чиновник сказав, що всі країни G-20 домовилися про спільну мову щодо війни в Україні.

Водночас Індія, яка приймає цьогорічний саміт G-20, все ще відмовляється засудити вторгнення Росії в Україну, наголошує Bloomberg.

Економічна Правда За матеріалами:

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