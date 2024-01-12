Китайський стартап представив батарею, яка може виробляти електроенергію протягом 50 років (відео) — Finance.ua

Китайський стартап представив батарею, яка може виробляти електроенергію протягом 50 років (відео) Сьогодні 21:46 — Технології&Авто

Китайський стартап представив батарею, яка може виробляти електроенергію протягом 50 років (відео)

Китайський стартап представив нову батарею, яка може виробляти електроенергію протягом 50 років із потребою зарядки або обслуговування. Про це пише іndependent.

Пекінська компанія Betavolt заявила, що її ядерна батарея є першою в світі, яка реалізувала мініатюризацію атомної енергії, помістивши 63 ядерних ізотопи в модуль розміром менше монети.

У компанії заявили, що батарея наступного покоління вже перейшла на етап пілотних випробувань і з часом буде масово вироблятися для комерційних застосувань, таких як телефони та дрони.

Де будуть застосовувати

«Атомні батареї Betavolt можуть задовольнити потреби в довгостроковому електроживленні в багатьох сценаріях, таких як аерокосмічна промисловість, обладнання штучного інтелекту, медичне обладнання, мікропроцесори, передові датчики, невеликі дрони та мікророботи», — йдеться в прес-релізі компанії.

«Ця нова енергетична інновація допоможе Китаю стати лідером у новому витку технологічної революції ШІ».

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Акумулятор працює шляхом перетворення енергії, що виділяється розпадом ізотопів, на електрику за допомогою процесу, який вперше був досліджений у 20 столітті.

Компанія Betavolt заявила, що її перша ядерна батарея може видавати потужність 100 мікроват і напругу 3 В при розмірах 15×15×5 кубічних міліметрів, однак вона планує виготовити батарею потужністю 1 Вт до 2025 року.

Їх невеликі розміри означають, що їх можна використовувати серійно, щоб виробляти більше енергії, при цьому компанія уявляє собі мобільні телефони, які ніколи не потрібно заряджати, і дрони, які можуть літати вічно.

Його багатошарова конструкція також означає, що він не загориться чи вибухне у відповідь на раптову силу, стверджує Betavolt, а також здатний працювати при температурах від -60C до 120C.

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Безпека

«Атомна енергетична батарея, розроблена Betavolt, абсолютно безпечна, не має зовнішнього випромінювання та підходить для використання в медичних пристроях, таких як кардіостимулятори, штучні серця та вушні раковини в організмі людини», — заявили в компанії.

«Атомні батареї є екологічно чистими. Після періоду розпаду 63 ізотопи перетворюються на стабільний ізотоп міді, який є нерадіоактивним і не становить загрози й не забруднює навколишнє середовище.

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