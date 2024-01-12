Китайський стартап представив батарею, яка може виробляти електроенергію протягом 50 років (відео) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Китайський стартап представив батарею, яка може виробляти електроенергію протягом 50 років (відео)

Технології&Авто
21
Китайський стартап представив батарею, яка може виробляти електроенергію протягом 50 років (відео)
Китайський стартап представив батарею, яка може виробляти електроенергію протягом 50 років (відео)
Китайський стартап представив нову батарею, яка може виробляти електроенергію протягом 50 років із потребою зарядки або обслуговування. Про це пише іndependent.
Пекінська компанія Betavolt заявила, що її ядерна батарея є першою в світі, яка реалізувала мініатюризацію атомної енергії, помістивши 63 ядерних ізотопи в модуль розміром менше монети.
Перегляньте відео за посиланням.
У компанії заявили, що батарея наступного покоління вже перейшла на етап пілотних випробувань і з часом буде масово вироблятися для комерційних застосувань, таких як телефони та дрони.
Місце для вашої реклами

Де будуть застосовувати

«Атомні батареї Betavolt можуть задовольнити потреби в довгостроковому електроживленні в багатьох сценаріях, таких як аерокосмічна промисловість, обладнання штучного інтелекту, медичне обладнання, мікропроцесори, передові датчики, невеликі дрони та мікророботи», — йдеться в прес-релізі компанії.
«Ця нова енергетична інновація допоможе Китаю стати лідером у новому витку технологічної революції ШІ».
Читайте також
Акумулятор працює шляхом перетворення енергії, що виділяється розпадом ізотопів, на електрику за допомогою процесу, який вперше був досліджений у 20 столітті.
Компанія Betavolt заявила, що її перша ядерна батарея може видавати потужність 100 мікроват і напругу 3 В при розмірах 15×15×5 кубічних міліметрів, однак вона планує виготовити батарею потужністю 1 Вт до 2025 року.
Їх невеликі розміри означають, що їх можна використовувати серійно, щоб виробляти більше енергії, при цьому компанія уявляє собі мобільні телефони, які ніколи не потрібно заряджати, і дрони, які можуть літати вічно.
Його багатошарова конструкція також означає, що він не загориться чи вибухне у відповідь на раптову силу, стверджує Betavolt, а також здатний працювати при температурах від -60C до 120C.
Читайте також

Безпека

«Атомна енергетична батарея, розроблена Betavolt, абсолютно безпечна, не має зовнішнього випромінювання та підходить для використання в медичних пристроях, таких як кардіостимулятори, штучні серця та вушні раковини в організмі людини», — заявили в компанії.
«Атомні батареї є екологічно чистими. Після періоду розпаду 63 ізотопи перетворюються на стабільний ізотоп міді, який є нерадіоактивним і не становить загрози й не забруднює навколишнє середовище.
У Finance.ua з’явилась своя сторінка в Instagram. Підписуйтесь — буде яскраво, цікаво і корисно для вашого 👛 гаманця. 👇Доєднуйтесь до Instagram Finance.ua
Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.