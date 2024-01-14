Aurora завершила розробку безпілотних вантажівок — Finance.ua

Aurora завершила розробку безпілотних вантажівок Сьогодні 04:27 — Технології&Авто

Aurora завершила розробку безпілотних вантажівок

Компанія Aurora Innovation, яка є розробником безпілотних автомобілів, оголосила про успішне завершення розробки дизайну, архітектури та апаратної частини свого амбітного проєкту Aurora Driver.

Про це повідомляє Speka з посиланням на The Verge.

Ця передова технологія стане основою для майбутньої лінійки безпілотних тягачів із напівпричепом, які компанія планує випускати у партнерстві з німецьким виробником Continental, починаючи з 2027 року.

Заснована у 2017 році колишніми працівниками Uber, Tesla та Waymo, Aurora Innovation підтвердила свої плани щодо розгортання невеликого парку повністю безпілотних вантажівок до кінця 2024 року.

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Після завершення розробки проєкту, компанія має намір випустити «тисячі» таких машин протягом наступних трьох років.

У квітні 2023 року Aurora оголосила про спільний проєкт з Continental, який дозволить розширити виробничі можливості компанії. Також були укладені угоди з Volvo та Paccar на постачання систем автопілота для їх вантажних машин.

Наразі Aurora зосереджена на розробці та випробуванні прототипів на своєму підприємстві у техаському Нью-Браунфелсі.

Continental візьме на себе завдання з індустріалізації та перевірки технологій Aurora, а також резервної системи, яка дозволить водіям управляти машиною в ручному режимі у разі несправності обладнання.

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