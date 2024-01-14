Aurora завершила розробку безпілотних вантажівок — Finance.ua

Aurora завершила розробку безпілотних вантажівок
Компанія Aurora Innovation, яка є розробником безпілотних автомобілів, оголосила про успішне завершення розробки дизайну, архітектури та апаратної частини свого амбітного проєкту Aurora Driver.
Про це повідомляє Speka з посиланням на The Verge.
Ця передова технологія стане основою для майбутньої лінійки безпілотних тягачів із напівпричепом, які компанія планує випускати у партнерстві з німецьким виробником Continental, починаючи з 2027 року.
Заснована у 2017 році колишніми працівниками Uber, Tesla та Waymo, Aurora Innovation підтвердила свої плани щодо розгортання невеликого парку повністю безпілотних вантажівок до кінця 2024 року.
Після завершення розробки проєкту, компанія має намір випустити «тисячі» таких машин протягом наступних трьох років.
У квітні 2023 року Aurora оголосила про спільний проєкт з Continental, який дозволить розширити виробничі можливості компанії. Також були укладені угоди з Volvo та Paccar на постачання систем автопілота для їх вантажних машин.
Наразі Aurora зосереджена на розробці та випробуванні прототипів на своєму підприємстві у техаському Нью-Браунфелсі.
Continental візьме на себе завдання з індустріалізації та перевірки технологій Aurora, а також резервної системи, яка дозволить водіям управляти машиною в ручному режимі у разі несправності обладнання.
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