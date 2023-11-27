Вертикальний зліт і посадка: в Китаї розробили новий тип безпілотника — Finance.ua

Вертикальний зліт і посадка: в Китаї розробили новий тип безпілотника
Китайська компанія-виробник дронів Changchun Changguang Boxiang UAV розробила новий тип безпілотного літального апарата, який має дві пари нерухомих крил і кілька гвинтів та здатний вертикально злітати й приземлятися.
Про це повідомляє Xinhua.
Дрон спроможний швидко здійснювати вертикальні злет і посадку й має поліпшену вітро- та морозостійкість, завдяки чому здатний підніматися на висоту до 5,5 км.
Новий безпілотний літальний апарат має невеликі розміри, малу вагу і легко збирається. Тривалість його польоту становить до 12 годин.
Зазначається, що він може використовуватися в багатьох сценаріях, таких як аварійно-рятувальні роботи, перевірка промислової інфраструктури, геодезія та картографування.
Більшість існуючих моделей безпілотних літальних апаратів запускаються за допомогою катапульти.
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