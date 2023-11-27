Вертикальний зліт і посадка: в Китаї розробили новий тип безпілотника — Finance.ua

Вертикальний зліт і посадка: в Китаї розробили новий тип безпілотника Сьогодні 05:26 — Технології&Авто

Вертикальний зліт і посадка: в Китаї розробили новий тип безпілотника, Фото: english.news.cn

Китайська компанія-виробник дронів Changchun Changguang Boxiang UAV розробила новий тип безпілотного літального апарата, який має дві пари нерухомих крил і кілька гвинтів та здатний вертикально злітати й приземлятися.

Про це повідомляє Xinhua.

Дрон спроможний швидко здійснювати вертикальні злет і посадку й має поліпшену вітро- та морозостійкість, завдяки чому здатний підніматися на висоту до 5,5 км.

Читайте також В Україні вже працюють близько 200 виробників безпілотників — Федоров

Новий безпілотний літальний апарат має невеликі розміри, малу вагу і легко збирається. Тривалість його польоту становить до 12 годин.

Зазначається, що він може використовуватися в багатьох сценаріях, таких як аварійно-рятувальні роботи, перевірка промислової інфраструктури, геодезія та картографування.

Більшість існуючих моделей безпілотних літальних апаратів запускаються за допомогою катапульти.

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.