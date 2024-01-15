DJI представила вантажний дрон, який піднімає до 40 кг — Finance.ua

DJI представила вантажний дрон, який піднімає до 40 кг 15.01.2024, 00:33 — Технології&Авто

DJI представила вантажний дрон, який піднімає до 40 кг

Компанія DJI представила FlyCart 30 — безпілотник великого радіусу дії, який здатний переносити великі вантажі й призначений для професійного використання.

Про це пише Gizmochina.

Дрон використовує багатороторну 4-осьову конструкцію та 8-лопатеву систему пропелерів. Він розвиває швидкість до 20 м/с на висоті до 3 км за вітру до 12 м/с.

При роботі від двох батарей FlyCart 30 може піднімати вантаж до 30 кг. Проте передбачено й екстрений режим, в якому дрон працює від однієї батареї і завдяки зменшенню ваги здатний перевозити до 40 кг.

Максимальна дальність польоту залежить, зокрема, від кількості акумуляторів та навантаження. DJI вказує, що з двома батареями та вантажем у 30 кг апарат здатний пролетіти 16 км. Максимальний час польоту у такому випадку становитиме 18 хвилин.

Дрон здатний працювати при температурі від -20 до 45 градусів за Цельсієм.

Для перевезення вантажів є два режими. Один передбачає прикріплення 70-літрового вантажного відсіку, інший — 20-метрового троса з автоматичним втягуванням.

FlyCart 30 оснащено датчиками для забезпечення безперебійного та безпечного польоту. Він може налаштовуватися відповідно до сили центру тяжіння, коливання вантажу, траєкторії та висоти польоту. Оператор дрона може використовувати проєкцію доповненої реальності, щоб переконатися, що безпілотник із вантажем безпечно приземляється в потрібному місці.

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DJI очікує, що дрон стане популярним, зокрема, для перевезень у горах і серед екстрених служб. Також апарат можна застосовувати в промисловості.

Поки що компанія не оголосила ціну і дату старту продажу FlyCart 30. Як пише видання DronDJ, безпілотник обійдеться в близько 17 тис. доларів.

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