США створюють багаторазовий дрон-перехоплювач — Finance.ua

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США створюють багаторазовий дрон-перехоплювач

Технології&Авто
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США створюють багаторазовий дрон-перехоплювач
США створюють багаторазовий дрон-перехоплювач
Американська компанія Anduril створила ракетоподібний літальний апарат Roadrunner з високим ступенем модульності та автономності. Його можна використовувати повторно.
Про це повідомляє The War Zone.
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Засновник компанії Палмер Лакі та директор зі стратегії Кріс Броуз детально розповіли про Roadrunner та Roadrunner-M з осколково-фугасною боєголовкою. Над дизайном безпілотника працювали близько двох років. Повнорозмірні прототипи вже пройшли інтенсивні льотні випробування, включно з демонстрацією для неназваного замовника в США.
«Це щось середнє між багаторазовою ракетою і… повномасштабним автономним літаком. Сам по собі Roadrunner є повністю багаторазовим літальним апаратом, і на нього можна поставити багато корисного вантажу та він цілком придатний для багаторазового використання», — каже Лакі.
Наразі всі характеристики представники компанії назвати не можуть, проте кажуть, що Roadrunner буде розвивати високу дозвукову швидкість. Керувати одразу кількома Roadrunner може один оператор. Сам виріб оснащений парою турбореактивних двигунів власної розробки.
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Запускається Roadrunner вертикально. Він може перебувати в режимі очікування, щоб потім атакувати ціль вже у повітрі. Після завершення місії він приземлиться на землю. Одразу після дозаправлення дрон буде готовий до нових місій фактично одразу.
Пусковий контейнер має теж значну кількість технологій. Він аналізуватиме системи керування та датчики Roadrunner. Вартість одного перехоплювача оцінюється в «кілька сотень тисяч доларів». З нарощуванням серійного виробництва, вартість буде знижуватись.
«Інновації в Roadrunner-M включають швидший час запуску та зльоту, втричі більшу вантажність боєголовки, у десять разів більшу ефективну дальність дії в один бік і втричі більшу маневреність порівняно з аналогічними пропозиціями на ринку», — заявляють в компанії.
Основними цілями для Roadrunner будуть безпілотники.
За матеріалами:
Фокус
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