Китайський Nissan: в Україні з'явилися недорогі рамні пікапи (фото) — Finance.ua
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Китайський Nissan: в Україні з'явилися недорогі рамні пікапи (фото)

Фондовий ринок
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Китайський Nissan: в Україні з'явилися недорогі рамні пікапи (фото)
Китайський Nissan: в Україні з'явилися недорогі рамні пікапи (фото)
Dongfeng Rich 6 відрізняється від Nissan Navara дизайном передньої частини та оформленням салону. Пікап доступний у бензиновій та дизельній модифікаціях.
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На українському ринку з’явився пікап Dongfeng Rich 6. Авто є ліцензійною копією відомого українцям Nissan Navara.
Про це повідомляє сайт AutoConsulting.
Новий Dongfeng Rich 6 мало чим відрізняється від Nissan Navara. Дізнатися його можна за зміненою передньою частиною. Рамний пікап сягає 5310 мм у довжину при колісній базі 3150 мм і пропонується у чотиридверному виконанні. Вантажопідйомність авто становить 795 кг.
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В Україну прибула партія з 50 Dongfeng Rich 6, оснащених 2,3-літровим 163-сильним турбодизелем, розробленим Nissan та Renault. У парі з ним працюють 6-ступінчаста механічна або 8-ступінчаста автоматична КПП. Також є можливість замовити модифікацію із 2,5-літровим бензиновим двигуном на 140 к. с.
Ціна Dongfeng Rich 6 стартує з 29 990 доларів і в базовій версії пікап оснащений кондиціонером та електросклопідйомниками. Топовий варіант із дизелем, 8-ступінчастим автоматом, шкіряним салоном та камерами кругового огляду коштує в еквіваленті 38 800 доларів.
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Фокус
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