Китайський автовиробник створив автомобіль із змінними батареями — Finance.ua

Китайський автовиробник створив автомобіль із змінними батареями Сьогодні 04:23 — Технології&Авто

Китайський автовиробник створив автомобіль із змінними батареями

Автовиробник Onvo пропонує міняти розряджені батареї значно швидше, ніж навіть сучасна найпотужніша зарядка впорається з повним відновленням заряду автівки.

Про це пише insideevs.

Як це працює

На опублікованому відео видно, як в автівці Onvo L60 змінюється комплект акумуляторів менш ніж за 5 хвилин.

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Кожна заміна починається і завершується швидкою перевіркою усіх систем автомобіля. Процес повністю автоматизований, за винятком того, що вам потрібно самотужки заїхати в спеціальний бокс.

Onvo — недорогий китайський бренд електромобілів, призначений для китайських сімей. L60 має такий самий розмір і є прямим конкурентом Tesla Model Y.

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Однак, на відміну від Model Y, батареї Onvo L60 можна замінити, а не заряджати за допомогою станцій.

Nio, материнський бренд Onvo, заявляє, що на їх останніх станціях заміни батарей ця процедура може займати всього 144 секунди.

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