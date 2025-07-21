Китайські вчені розробили ліки від раку, астми та аутоімунних захворювань — Finance.ua
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Китайські вчені розробили ліки від раку, астми та аутоімунних захворювань

Технології&Авто
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Китайські вчені розробили ліки від раку, астми та аутоімунних захворювань
Китайські вчені розробили ліки від раку, астми та аутоімунних захворювань, www.akadeum.com
Команда китайських медичних експертів стверджує, що навчилася виробляти протиракові клітини безпосередньо в організмі людини за допомогою інструментів генної терапії.
Про це пише видання scmp.com.
Так, китайські дослідники заявили про розробку дешевшого та простішого способу проведення високоспеціалізованої персоналізованої клітинної терапії для лікування раку крові та інших серйозних захворювань. Дослідження, проведене дослідниками з Інституту гематології лікарні Union Hospital, медичного коледжу Tongji, Університету науки і технологій Huazhong в Ухані, було опубліковано в рецензованому журналі The Lancet.
Зазначимо, високоспеціалізована персоналізована клітинна терапія — це інноваційний напрямок медицини, який полягає у використанні власних або донорських стовбурових клітин пацієнта для лікування, відновлення або покращення функцій пошкоджених тканин та органів.
Новий метод клітинної терапії набагато легше програмувати, ніж традиційний, і він доступний за значно меншу вартість, стверджують експерти у цій галузі.
Лікування, відоме як CAR-T, — це тип імунотерапії, який набув популярності в останні роки та також показав перспективність у лікуванні інших захворювань, таких як астма та аутоімунні захворювання. Однак ці клітинні методи терапії важко виробляти та доставляти пацієнтам, і вони дорогі.
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Група китайських медичних експертів запропонувала рішення цих проблем, використовуючи інструменти генної терапії. Вони повідомили, що їм вдалося виробити протиракові клітини безпосередньо в організмі людини та вперше використати їх для лікування чотирьох пацієнтів з множинною мієломою — другою за поширеністю формою раку крові.
Наразі вартість одного лікування оцінюється в понад один мільйон юанів (139 200 доларів США).
За матеріалами:
Finance.ua
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