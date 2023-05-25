Китайське місто Нанкін запустило державний метавсесвіт — Finance.ua
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Китайське місто Нанкін запустило державний метавсесвіт

Технології&Авто
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Китайське місто Нанкін запустило державний метавсесвіт
Китайське місто Нанкін запустило державний метавсесвіт
Місто Нанкін (адміністративний центр китайської провінції Цзянсу) запустило свій метавсесвіт. Він називається «Blockchain Technology and Application Innovation Platform of China».
Це проєкт, підтримуваний державою. Він займається просуванням і розширенням досліджень метаверсів по всій країні.
Організація прагне акумулювати досвід усіх розробників, університетів і підприємств у Китаї. А також підтримати дослідження в галузях, пов’язаних із метавсесвітом. Проєкт очолює Нанкінський університет інформаційних наук і технологій (NUIST).
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Членами-засновниками цієї платформи стали різні академічні установи та компанії, пов’язані з блокчейном, з усього материка.
У вересні 2022 року університет NUIST створив першу в Китаї спеціальність «експерт з метавсесвіту». А у квітні 2023 року відкрив кафедру носимих пристроїв віртуальної реальності.
Нанкін входить до списку китайських міст, які змагаються за провідну роль в еволюції національного метавсесвіту. У лютому місто представило свою стратегію метаверсу. У них стоїть амбітна мета побудувати індустрію, яка до кінця 2025 року приноситиме річний дохід 135 млрд юанів ($19,13 млрд).
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