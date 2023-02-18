Інвестиції в метавсесвіт досягнуть $5 трлн до 2030 року — дослідження — Finance.ua

Інвестиції в метавсесвіт досягнуть $5 трлн до 2030 року — дослідження Сьогодні 00:27 — Криптовалюта

Інвестиції в метавсесвіт досягнуть $5 трлн до 2030 року — дослідження

Глобальна управлінська і консалтингова фірма McKinsey провела дослідження, в якому дійшла висновку, що до 2030 року метавсесвіт може принести до $5 трлн у варіантах використання для споживачів і підприємств.

У звіті McKinsey очікуване експоненціальне зростання індустрії метавсесвіту пояснюється поєднанням кількох факторів. Ключовим елементом, що сприяє зростанню і прийняттю технології, є коефіцієнт прийнятності метавсесвіту для різних гендерів, географічних регіонів, демографічних груп і поколінь.

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У звіті Mckinsey зазначено, що, незважаючи на новизну метапростору, споживачі вже продемонстрували свою готовність витрачати гроші на цю технологію. Компанії також активно інвестують в інфраструктуру, яка підтримує розвиток метапростору, а бренди вже експериментують і відзначають позитивні відгуки.

Останнє дослідження McKinsey показує, що підприємства будуть залучати більше кейсів високого рівня використання метапростору в ключових сферах послуг. Банківська справа, дискретне виробництво, медіа, переробне виробництво, професійні послуги, роздрібна торгівля та телекомунікації — це сфери з потенційно високим рівнем використання для підприємств, як визначили у McKinsey.

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Для споживачів лише електронна комерція відображає потенціал високого рівня метаверсійного використання. Однак інші сфери, такі як реклама, освіта, ігри та розваги в прямому ефірі, приваблюватимуть споживачів середнього рівня використання в метасередовищі.

Ще одним фактором, що обумовлює великий обсяг, який прогнозується для метамережі до 2030 року, є комбінаторна природа технології. Згідно зі звітом McKinsey, метапростір не існує сам по собі. Він поєднує в собі елементи таких перспективних трендів, як штучний інтелект (ШІ), імерсивна реальність, розширені можливості зв’язку та Web3. У McKinsey зазначають, що це є вирішальною причиною, чому керівники підприємств повинні бути зацікавлені в цій технології та інвестувати в неї.

Два з найбільш значущих існуючих і більш просунутих напрямків використання метапростору, визначених McKinsey, — це «Маркетинг брендів і залучення споживачів» та «Цифрові двійники».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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