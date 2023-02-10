Названо список країн, які позитивно ставляться до концепції метавсесвіту — Finance.ua

Названо список країн, які позитивно ставляться до концепції метавсесвіту Сьогодні 22:42 — Криптовалюта

Експерти платформи CoinKickoff проаналізували 1,6 мільйона твітів з різних частин світу, щоб визначити, які країни виступають за концепцію метавсесвіту, і які країни проти неї.

Згідно з результатами дослідження , В’єтнам очолив список фаворитів. В країні зафіксовано 56,8% позитивних твітів про метавсесвітів.

Крім В’єтнаму, Філіппіни, Україна, Нігерія та Індонезія також потрапили в список топ-країн, які підтримують метавсесвіт.

Ірландія опинилася на вершині списку країн з найбільшою кількістю твітів, що демонструють неприязнь до метавсесвіту — 14,4% твітів.

Згідно зі статистикою, проти метавсесвіту також виступають користувачі з Данії, Нової Зеландії, США та Канади.

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cryptomisto За матеріалами:

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