Названо список країн, які позитивно ставляться до концепції метавсесвіту — Finance.ua
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Названо список країн, які позитивно ставляться до концепції метавсесвіту

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Експерти платформи CoinKickoff проаналізували 1,6 мільйона твітів з різних частин світу, щоб визначити, які країни виступають за концепцію метавсесвіту, і які країни проти неї.
Згідно з результатами дослідження, В’єтнам очолив список фаворитів. В країні зафіксовано 56,8% позитивних твітів про метавсесвітів.
Названо список країн, які позитивно ставляться до концепції метавсесвіту
Крім В’єтнаму, Філіппіни, Україна, Нігерія та Індонезія також потрапили в список топ-країн, які підтримують метавсесвіт.
Ірландія опинилася на вершині списку країн з найбільшою кількістю твітів, що демонструють неприязнь до метавсесвіту — 14,4% твітів.
Згідно зі статистикою, проти метавсесвіту також виступають користувачі з Данії, Нової Зеландії, США та Канади.
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За матеріалами:
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