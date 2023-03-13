Китайська Baidu готується до запуску аналога ChatGPT — Finance.ua

Китайська Baidu готується до запуску аналога ChatGPT 13.03.2023, 01:36 — Технології&Авто

Китайська Baidu готується до запуску аналога ChatGPT

Вже 16 березня Baidu Inc. планує запустити свій аналог сервісу ChatGPT під назвою Ernie Bot.

Про це пише The Wall Street Journal.

За словами співробітників найбільшого китайського оператора пошукових систем, вони намагаються вкластися до визначеного терміну, але чат-бот ще перебуває в режимі навчання.

За даними джерел, над розробкою чат-бота на базі штучного інтелекту, який отримав назву Ernie Bot, цілодобово працювали сотні людей. Іншим командам було запропоновано позичити своїх співробітників та свої потужні компʼютерні чипи, які китайські компанії більше не можуть купувати через санкції США.

Зазначається, що модель ШІ, яка є основою чат-бота, все ще навчається з використанням даних перед запланованим запуском, який є довгоочікуваною подією у технологічній галузі Китаю.

Деякі співробітники сказали, що цього часу недостатньо, щоб створити продукт, що добре функціонує.

Baidu планує розгортати продукт поетапно, спочатку відкривши його для публічного тестування обмеженому колу користувачів, повідомили люди, поінформовані про план. Минулого місяця Baidu заявила, що спочатку вбудує Ernie Bot у свою пошукову систему та відкриє її для публіки у березні.

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Поспіх свідчить про бажання Baidu випередити китайських конкурентів, які нещодавно оголосили про подібні плани.

Компанія заявила, що підписала угоди з більш ніж 400 китайськими компаніями, які зможуть використовувати Ernie Bot у своїх продуктах та послугах.

Успішний запуск може допомогти компанії, яка в останні роки втратила популярність у інвесторів, повернутися до лав найвідоміших технологічних компаній Китаю. Невдача може призвести до того, що компанію спіткає та ж доля, що і Google, який втратив $100 млрд своєї ринкової капіталізації після того, як чат-ботів на основі ШІ видав фактичні помилки у демоверсії.

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