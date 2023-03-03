Невдовзі ChatGPT з'явиться у більшості додатків — CNN — Finance.ua

Невдовзі ChatGPT з'явиться у більшості додатків — CNN 03.03.2023, 00:36 — Технології&Авто

Невдовзі ChatGPT з'явиться у більшості додатків — CNN

OpenAI відкриває доступ до ChatGPT для більшості сторонніх компаній. Невдовзі сервіс може з’явитись у багатьох програмах та сервісах, передає CNN.

Компанія заявила, що розробники можуть отримати доступ до інтерфейсу програмування додатків ChatGPT або API, що дозволить компаніям інтегрувати функції чату на свої платформи. Instacart, Snap та навчальний додаток Quizlet є одними з перших партнерів, що експериментують із додаванням ChatGPT.

Таке рішення було ухвалено через три місяці після того, як OpenAI публічно випустила ChatGPT і приголомшила багатьох користувачів дивовижною здатністю інструменту генерувати оригінальні есе, історії та тексти пісень у відповідь на запити користувачів.

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Компанія-розробник Snap, яка створила програму Snapchat, планує розробити чат-бота, який пропонує рекомендації та допомагає користувачам будувати плани. Quizlet, сервісом якого користуються понад 60 мільйонів студентів, представляє чат-бота, що може ставити питання на основі навчальних матеріалів, щоб допомогти студентам підготуватися до іспитів.

Скоріше за все інші компанії будуть наслідувати їхній приклад. Наприклад, сайт знайомств OkCupid вже експериментував із використанням ChatGPT для написання питань на відповідність. Інші компанії, такі як Fanatics раніше висловлювали зацікавленість у використанні аналогічної технології для створення чат-бота для обслуговування клієнтів.

Проте і тут існують певні ризики. Хоча ChatGPT завоював значну популярність серед користувачів, він також викликав деякі побоювання, у тому числі щодо його здатності увічнити упередження та поширювати дезінформацію. Деякі шкільні системи, наприклад у Нью-Йорку та Сіетлі, заборонили використання ChatGPT через побоювання, що учні можуть почати списувати.

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