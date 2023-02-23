В Китаї заборонили користуватися ChatGPT — Finance.ua
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В Китаї заборонили користуватися ChatGPT

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Китай забороняє використовувати надзвичайно популярного чат-бота на основі штучного інтелекту.
Про це пише Nikkei Asia.
Регулятори наказали великим китайським технологічним компаніям, зокрема: Tencent Holdings і Ant Group, фінтех-філія Alibaba Group Holdingне пропонувати послуги ChatGPT громадськості на тлі зростаючої тривоги в Пекіні через нецензуровані відповіді чат-бота на основі штучного інтелекту на запити користувачів.
Видання повідомляє, що технічні компанії також повинні будуть звітувати перед регуляторами, перш ніж запускати власні сервіси, схожі на ChatGPT.
ChatGPT, розроблений стартапом OpenAI за підтримки Microsoft, офіційно недоступний у Китаї, проте деякі користувачі за допомогою VPN мали до нього доступ.
Зауважимо, що це не перший випадок, коли Китай блокує іноземні веб-сайти чи програми. Раніше Пекін вже заборонив десятки відомих американських веб-сайтів і додатків. Між 2009 і 2010 роками він перейшов до блокування Google, Facebook, YouTube і Twitter. У період з 2018 по 2019 рік він ввів заборону на Reddit і Wikipedia.
Останній крок регуляторів стався на тлі офіційної негативної реакції проти ChatGPT. У понеділок державне китайське ЗМІ China Daily опублікувало статтю на Weibo, китайському еквіваленті Twitter, що піддається жорсткій цензурі, що чат-бот «може надати руку допомоги уряду США в його поширенні дезінформації та маніпулюванні глобальними наративами для власні геополітичні інтереси».
«Наше розуміння з самого початку полягає в тому, що ChatGPT ніколи не зможе потрапити в Китай через проблеми з цензурою, і Китаю знадобляться власні версії ChatGPT», — сказав один із керівників провідної технологічної компанії.
Загалом чат-бот ChatGPT був запущений для публічного користування у листопаді 2022 року і виявив здатність розповідати про все — від рецептів коктейлів до шкільних творів.
За матеріалами:
РБК-Україна
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