Індикатор стійкості: скільки заробили місцеві бюджети за чотири місяці — Finance.ua
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Індикатор стійкості: скільки заробили місцеві бюджети за чотири місяці

Казна та Політика
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Індикатор стійкості: скільки заробили місцеві бюджети за чотири місяці
Індикатор стійкості: скільки заробили місцеві бюджети за чотири місяці
Надходження до місцевих бюджетів за чотири місяці поточного року зросли на 18,5%, порівняно з аналогічним періодом 2024 року.
Про це повідомив голова Державної податкової служби Руслан Кравченко в Telegram-каналі.
Загалом місцеві бюджети за січень-квітень отримали понад 156,3 млрд грн. Це на 24,4 млрд грн більше, ніж торік.
«Вдячний кожному платнику податків. Зростання надходжень до місцевих бюджетів в умовах війни — індикатор стійкості громад та їх фінансової самостійності. Ці кошти дають змогу реалізовувати важливі соціальні місцеві ініціативи», — написав Кравченко.
Основні джерела наповнення у січні — квітні 2025 року:
  • податок на доходи фізичних осіб — майже 87,7 млрд грн (+21% до січня — квітня 2024 року),
  • єдиний податок — 28,6 млрд грн (+14,6%),
  • податок на майно — майже 18,2 млрд грн (+14,5%),
  • податок на прибуток підприємств — 11,8 млрд грн (+12,1%),
  • акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) — 809,3 млн грн (+61,2%),
  • туристичний збір — 99,1 млн грн (+35,4%).

Довідка Finance.ua:

  • у межах поточного скликання парламенту не передбачається жодного додаткового підвищення податків. Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев;
  • щодо подальших змін у податковій системі, нардеп послався на «Національну стратегію доходів до 2030 року», де чітко розписані етапи реформування. Однак, за словами Гетманцева, ці зміни відбудуться лише після закінчення воєнного стану;
  • водночас Міжнародний валютний фонд на Spring Meetings-2025 у Вашингтоні дав Україні низку рекомендацій щодо наповнення державного бюджету на 2026 рік. Йшлося, зокрема, про підвищення деяких податків.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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