Китай заявив про перше місце у світі за кількістю авто у населення — Finance.ua

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Китай заявив про перше місце у світі за кількістю авто у населення

Технології&Авто
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Китай заявив про перше місце у світі за кількістю авто у населення
Китай заявив про перше місце у світі за кількістю авто у населення
Кількість автомобілів у власності жителів Китаю досягла 340 мільйонів, що є найбільшим показником серед країн світу.
Про це заявив заступник міністра торгівлі КНР Шен Цюйпін, передає Xinhua.
За даними Шена, торік продажі нових авто в Китаї уперше перевищили 30 мільйонів одиниць, що на 12% більше, ніж у попередньому році.
Зростання минулоріч продемонстрував і китайський ринок вживаних авто, яких за дванадцять місяців було продано більше 18,4 мільйона, зростання на майже 15% порівняно з роком раніше.
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Заступник міністра розповів, що цього року в рамках стимулювання внутрішнього попиту, визначеного урядом країни одним із драйверів економічного зростання Китаю, планується впровадження спеціальних програм сприяння обміну автомобілів на нові, зважаючи на великий попит на авто серед населення та існуючий потенціал для заміни. Про деталі таких програм у повідомленні не йдеться.
Окрім стимулювання купівлі транспортних засобів, уряд Китаю також планує заохочувати ремонти старих будинків і заміну побутової техніки, щоб підтримати внутрішній попит і підвищити споживання цього року.
За матеріалами:
Укрінформ
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