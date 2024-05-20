Китай виділить $42 млрд, аби викупити непродані квартири — Finance.ua

Китай виділить $42 млрд, аби викупити непродані квартири Сьогодні 21:18 — Світ

Китай виділить $42 млрд, аби викупити непродані квартири

Уряд Китаю оголосив про нові рішучі заходи для боротьби з кризою нерухомості. Вони передбачають, що Центральний банк країни випустить $42 млрд на викуп непроданих новобудов, які потім перетворять на доступне житло, пише Bloomberg

У межах програми в Китаї фактично скасували загальнонаціональну мінімальну відсоткову ставку за іпотекою, а мінімальний розмір першого внеску зменшили з 20% до 15% (для тих, хто купує перше житло).

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«Це трохи схоже на програму порятунку банків під час світової фінансової кризи», — охарактеризував китайський план Жу Нінь, професор фінансів з Шанхайського університету.

Китайська влада намагається підвищити продажі нерухомості, бо обсяг непроданого житла перебуває на восьмирічному максимумі, а криза в будівництві загрожує серйозними проблемами на ринку праці КНР. За оцінками, 5 млн осіб можуть залишитися без роботи або зіткнутися зі скороченням доходів.

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