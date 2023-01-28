Китай торік став головним експортером легкових автомобілів до рф — Finance.ua
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Китай торік став головним експортером легкових автомобілів до рф

Світ
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Китай у 2022 році експортував у рф на 40% більше легкових автомобілів, ніж роком раніше.
Про це пише «Коммерсантъ» із посиланням на Федеральну митну службу рф.
Так, кількість ввезених в рф машин становила 117 тис. — Китай став лідером у цьому секторі.
При цьому торік із Китаю до рф доставили майже 31 тис. вантажівок. За рік показник зріс у 4 рази порівняно з попереднім.
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Також у 2022 році Китай ввіз до росії 2 тис. автобусів та мікроавтобусів (зростання на 68%).
Крім цього, росія імпортувала з Китаю 3 тис. авто спецпризначення (аварійних і пожежних машин, автокранів, автобетонозмішувачів тощо) — утричі більше, ніж роком раніше.
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Кількість ввезених у рф китайських тракторів не змінилася і становила 89 тис.
За даними «Автостату», продажі в росії нових легкових автомобілів минулого року впали на 59% порівняно з попереднім роком. Показник становив до 626,3 тис. штук.
При цьому росіяни найчастіше купували російські марки, на другому місці розташувався корейський автопром (19,5% від продажів), на третьому — китайський (19,2%). Європейські марки становили 8,5% російського ринку.
За даними Митного управління Китаю, загальний обсяг товарообігу між росією і КНР за підсумками 2022 року піднявся на 29,3%, до рекордних $190,271 млрд.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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