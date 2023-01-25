Посли ЄС погодили продовження усіх економічних санкцій проти росії на пів року — Finance.ua

Посли ЄС погодили продовження усіх економічних санкцій проти росії на пів року Сьогодні 14:28 — Фондовий ринок

Посли ЄС погодили продовження усіх економічних санкцій проти росії на пів року

Посли ЄС затвердили продовження усіх застосованих Євросоюзом економічних санкцій проти рф за її агресію проти України на наступні 6 місяців.

Про це повідомив кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Джозвяк.

«Посли ЄС офіційно дали „зелене світло“ для продовження усіх економічних санкцій Євросоюзу проти росії ще на шість місяців», — повідомив він.

Йдеться про санкції, перші з яких застосували ще у 2014 році після першої агресії росії проти України, та суттєво розширили з лютого 2022 року з початком повномасштабної війни.

Нагадаємо, у грудні 2022 року Рада ЄС остаточно схвалила дев’ятий пакет санкцій проти росії за війну проти України. Триває підготовка 10-го пакета, його найімовірніше схвалять до річниці повномасштабної війни.

З неофіційних коментарів відомо, що обговорюють додаткові обмеження проти російських пропагандистських ресурсів та нові відключення російських банків від SWIFT, також — синхронізацію санкцій щодо білорусі з секторальними санкціями, які вже запроваджені проти росії. Польща та Литва закликають ЄС до санкцій проти атомного сектора росії.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда За матеріалами:

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