Посли ЄС погодили продовження усіх економічних санкцій проти росії на пів року — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Посли ЄС погодили продовження усіх економічних санкцій проти росії на пів року

Фондовий ринок
11
Посли ЄС погодили продовження усіх економічних санкцій проти росії на пів року
Посли ЄС погодили продовження усіх економічних санкцій проти росії на пів року
Посли ЄС затвердили продовження усіх застосованих Євросоюзом економічних санкцій проти рф за її агресію проти України на наступні 6 місяців.
Про це повідомив кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Джозвяк.
«Посли ЄС офіційно дали „зелене світло“ для продовження усіх економічних санкцій Євросоюзу проти росії ще на шість місяців», — повідомив він.
Йдеться про санкції, перші з яких застосували ще у 2014 році після першої агресії росії проти України, та суттєво розширили з лютого 2022 року з початком повномасштабної війни.
Читайте також
Нагадаємо, у грудні 2022 року Рада ЄС остаточно схвалила дев’ятий пакет санкцій проти росії за війну проти України. Триває підготовка 10-го пакета, його найімовірніше схвалять до річниці повномасштабної війни.
З неофіційних коментарів відомо, що обговорюють додаткові обмеження проти російських пропагандистських ресурсів та нові відключення російських банків від SWIFT, також — синхронізацію санкцій щодо білорусі з секторальними санкціями, які вже запроваджені проти росії. Польща та Литва закликають ЄС до санкцій проти атомного сектора росії.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.