Посли ЄС погодили продовження усіх економічних санкцій проти росії на пів року — Finance.ua

Посли ЄС погодили продовження усіх економічних санкцій проти росії на пів року
Посли ЄС затвердили продовження усіх застосованих Євросоюзом економічних санкцій проти рф за її агресію проти України на наступні 6 місяців.
Про це повідомив кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Джозвяк.
«Посли ЄС офіційно дали „зелене світло“ для продовження усіх економічних санкцій Євросоюзу проти росії ще на шість місяців», — повідомив він.
Йдеться про санкції, перші з яких застосували ще у 2014 році після першої агресії росії проти України, та суттєво розширили з лютого 2022 року з початком повномасштабної війни.
Нагадаємо, у грудні 2022 року Рада ЄС остаточно схвалила дев’ятий пакет санкцій проти росії за війну проти України. Триває підготовка 10-го пакета, його найімовірніше схвалять до річниці повномасштабної війни.
З неофіційних коментарів відомо, що обговорюють додаткові обмеження проти російських пропагандистських ресурсів та нові відключення російських банків від SWIFT, також — синхронізацію санкцій щодо білорусі з секторальними санкціями, які вже запроваджені проти росії. Польща та Литва закликають ЄС до санкцій проти атомного сектора росії.
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