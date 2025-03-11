Китай стає лідером на ринку штучного інтелекту замість США — Finance.ua
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Китай стає лідером на ринку штучного інтелекту замість США

Технології&Авто
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Китай стає лідером на ринку штучного інтелекту замість США
Китай стає лідером на ринку штучного інтелекту замість США
Ще донедавна американські компанії здавалися непохитними лідерами у світі штучного інтелекту. Але раптом усе змінилося. Поки акції технологічних гігантів із США котяться вниз, китайські компанії піднімаються вгору.
Китайська Alibaba нещодавно презентувала нову модель штучного інтелекту, заявивши про її перевагу над американським аналогом DeepSeek. Новинка від Alibaba працює ефективніше, витрачає менше ресурсів і відкрита для вільного використання. Це змусило інвесторів звернути увагу на Китай.
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Успіх Alibaba — не поодинокий випадок. Китайські акції за останні кілька днів зросли стрімко. Компанія Kingdee додала майже чверть вартості. Tencent та Focus Technology піднялися на 10%. Зростання Lenovo склало 9%. Навіть Kuaishou, відома переважно своїми відеоплатформами, несподівано виграла 16%. Інтерес до китайського ринку технологій повернувся, поки американські акції просідають.
Водночас у США спостерігається зовсім інша картина. Лідер у сфері виробництва чипів — Nvidia — втратив 4% за два дні, і в 2025 році вже знизився на 17%. Загалом індустрія американських напівпровідників наближається до ведмежого ринку, втративши 15% від своїх максимальних лютневих показників.
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Інвестори розчаровані. Вони почали сумніватися в розумності колосальних витрат США на розвиток штучного інтелекту. Хоч гіганти, такі як Meta, Alphabet і Microsoft, і далі витрачають мільярди доларів, аналітики тепер вважають, що попит на дороге обладнання для штучного інтелекту буде нижчим, ніж очікувалося. Акції навіть тих компаній, які показали непогані фінансові результати (наприклад, Marvell), теж зазнали втрат.
Китайський ринок наразі виглядає стабільнішим. Аналітики пояснюють це тим, що китайські компанії змогли досягти таких самих технологічних проривів, як США, але значно дешевше. Інвесторів приваблює не лише технологічна ефективність, але й помірні ціни на китайські акції.
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Також важливим чинником стала підтримка з боку китайської влади. Національний народний конгрес Китаю заявив, що активно сприятиме розвитку великих моделей штучного інтелекту. Це ще більше посилило оптимізм інвесторів.
Сьогодні американський ринок штучного інтелекту переживає період турбулентності. Високі витрати, економічна нестабільність і сумніви інвесторів серйозно підірвали довіру до американських компаній. Тим часом Китай не лише успішно скористався цією кризою, але й упевнено захоплює нові позиції. Здається, що в перегонах штучного інтелекту тепер звучить китайська мова.
За матеріалами:
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