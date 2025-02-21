Дослідження показало, наскільки люди готові довіряти штучному інтелекту — Finance.ua

Дослідження показало, наскільки люди готові довіряти штучному інтелекту Сьогодні 06:49 — Фінтех і Картки

Дослідження показало, наскільки люди готові довіряти штучному інтелекту

Штучний інтелект став частиною повсякденного життя, допомагаючи у виборі фільмів чи музики. Проте чи можна довіряти алгоритмам у важливих сферах, як-от медицина чи найм співробітників?

Дослідники з Університету Південної Австралії виявили, що довіра до ШІ залежить від рівня знань та значущості вибору. Опитавши 2 тис. респондентів із 20 країн, вони з’ясували, що люди зі знанням статистики частіше довіряють алгоритмам у простих ситуаціях, але сумніваються в них при прийнятті серйозних рішень.

Навпаки, ті, хто мало розуміється на статистиці, покладаються на ШІ навіть у медичних чи фінансових питаннях. Жителі США, Великобританії та Японії, а також чоловіки й літні люди виявили більшу обережність у взаємодії з алгоритмами, особливо в контексті цифровізації бізнесу.

Дослідники наголошують, що розвиток технологій випереджає суспільне усвідомлення їхніх ризиків. Алгоритми все частіше впливають на значущі процеси — від медицини до фінансів, що потребує критичного мислення та розуміння їхніх обмежень.

Як приклад, система DeepSeek показала, що некоректні вихідні дані можуть призвести до помилкових рішень. Водночас довіра зростає, якщо алгоритми ґрунтуються на прозорій і перевіреній інформації.

Головний висновок — необхідно підвищувати компетентність у сфері ШІ, щоб люди могли свідомо оцінювати його надійність.

itechua За матеріалами:

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