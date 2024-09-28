Китай оновлює правила придбання нерухомості: що зміниться для покупців — Finance.ua

Китай оновлює правила придбання нерухомості: що зміниться для покупців Сьогодні 23:18 — Світ

Китай оновлює правила придбання нерухомості: що зміниться для покупців, freepik.com

Китайська влада розглядає можливість зняття низки суворих обмежень на придбання нерухомості, щоб стимулювати ринок житла.

Про це пише агентство Bloomberg із посиланням на інформовані джерела.

Що планують змінити

Згідно з інформацією від джерел, регулятори готують пропозицію, яка дозволить найбільшим містам Китаю, таким як Шанхай і Пекін, послабити обмеження на купівлю житла для немісцевих покупців — тих, хто не має реєстрації за системою Хукоу в цих регіонах.

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Багато менших міст вже позбулися цього обмеження.

Китайський уряд також може перестати робити різницю між людьми, які купують житло вперше і повторно, що відкриє шлях до зниження початкових внесків та ставок за іпотекою для другої категорії покупців, зазначають джерела.

«Подібні зміни корисні, але навряд чи вплинуть на ринок, оскільки від них виграють в основному великі міста», — говорить аналітик CGS International Securities Hong Kong Реймонд Чен.

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Щоб дійсно змінити складну ситуацію на ринку нерухомості, Китаю необхідно здійснити всі заходи, анонсовані за останні 12−18 місяців, у тому числі влада міст має викупити непродані об’єкти у девелоперів, вважає Чен.

Раніше агентство також повідомляло, що влада КНР готує програму, яка дозволить мільйонам сімей рефінансувати іпотечні кредити на загальну суму близько $5,4 трлн під нижчі ставки.

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