Китай оголосив про одноразові грошові виплати для бідних — Finance.ua

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Китай оголосив про одноразові грошові виплати для бідних

Світ
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Китай оголосив про одноразові грошові виплати для бідних
Китай оголосив про одноразові грошові виплати для бідних
В Китаї виплатять одноразові субсидії для людей, які живуть у крайній бідності.
Про це повідомляє Bloomberg.
Китай заявив, що надасть одноразові грошові виплати людям, які живуть в умовах крайньої бідності, що стало рідкісною заявою про пряму допомогу всього через день після оприлюднення масштабної програми зі стимулювання другої за величиною економіки світу.
Міністерство фінансів і Міністерство цивільних справ видадуть субсидії на проживання малозабезпеченим групам населення, включаючи дуже бідних і сиріт, до свята Національного дня наступного тижня.
Місцева влада повинна забезпечити надходження коштів до цільових одержувачів до 1 жовтня, річниці заснування Народної Республіки, щоб продемонструвати «любов і турботу партії та уряду про людей, які цього потребують», — йдеться в повідомленні.
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Зазначається, що сума виплат залишається не відомою.
Цього року міністерства виділили 22 млрд дол на фінансову допомогу і субсидії людям, які живуть у крайній бідності, сиротам і бездомним. Станом на червень в країні 4,74 мільйона людей живуть в умовах крайньої бідності, згідно з даними Міністерства цивільних справ.
За матеріалами:
Економічна Правда
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