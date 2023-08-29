Китай обіцяє прискорити фіскальні витрати для стимулювання економіки — Finance.ua

Китай обіцяє прискорити фіскальні витрати для стимулювання економіки Сьогодні 17:39 — Світ

Китай обіцяє прискорити фіскальні витрати для стимулювання економіки

Китай пообіцяв посилити політичну підтримку та пришвидшити державні видатки, оскільки відновлення економіки перебуває під тиском. Очікується, що уряд посилить антициклічні заходи і резерви політики, а також посилить координацію різних політик у другій половині цього року.

Про це пише Bloomberg посилаючись на міністра фінансів Лю Кун та голову Національної комісії з розвитку та реформ Чжен Шаньцзе.

Чжен підкреслив економічні проблеми Китаю, заявивши, що імпульс зростання не є сильним, основа для сталого відновлення не є міцною, а навколишнє середовище «сповнене невизначеностей», як повідомляє Сіньхуа.

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Оскільки центральний банк вже двічі знижував відсоткові ставки цього року, а регулятори вживають заходів для послаблення майнових обмежень, фокус зміщується на фіскальні заходи для підтримки відновлення.

Лю заявив, що влада забезпечить проактивну фіскальну політику, яка буде більш рішучою та ефективною, і «розумно прискорить» бюджетні витрати. За його словами, мета полягає в тому, щоб забезпечити використання місцевими органами влади цьогорічної квоти нових спеціальних облігацій, які в основному використовуються для фінансування інвестицій в інфраструктуру, до кінця вересня, і щоб ці кошти були використані до кінця жовтня.

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