Китай обіцяє прискорити фіскальні витрати для стимулювання економіки — Finance.ua
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Китай обіцяє прискорити фіскальні витрати для стимулювання економіки

Світ
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Китай обіцяє прискорити фіскальні витрати для стимулювання економіки
Китай обіцяє прискорити фіскальні витрати для стимулювання економіки
Китай пообіцяв посилити політичну підтримку та пришвидшити державні видатки, оскільки відновлення економіки перебуває під тиском. Очікується, що уряд посилить антициклічні заходи і резерви політики, а також посилить координацію різних політик у другій половині цього року.
Про це пише Bloomberg посилаючись на міністра фінансів Лю Кун та голову Національної комісії з розвитку та реформ Чжен Шаньцзе.
Чжен підкреслив економічні проблеми Китаю, заявивши, що імпульс зростання не є сильним, основа для сталого відновлення не є міцною, а навколишнє середовище «сповнене невизначеностей», як повідомляє Сіньхуа.
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Оскільки центральний банк вже двічі знижував відсоткові ставки цього року, а регулятори вживають заходів для послаблення майнових обмежень, фокус зміщується на фіскальні заходи для підтримки відновлення.
Лю заявив, що влада забезпечить проактивну фіскальну політику, яка буде більш рішучою та ефективною, і «розумно прискорить» бюджетні витрати. За його словами, мета полягає в тому, щоб забезпечити використання місцевими органами влади цьогорічної квоти нових спеціальних облігацій, які в основному використовуються для фінансування інвестицій в інфраструктуру, до кінця вересня, і щоб ці кошти були використані до кінця жовтня.
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