Китай надає росії допомогу для війни проти України — адміністрація Байдена — Finance.ua
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Китай надає росії допомогу для війни проти України — адміністрація Байдена

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Китай надає росії допомогу для війни проти України — адміністрація Байдена
Китай надає росії допомогу для війни проти України — адміністрація Байдена
Адміністрація Байдена надала уряду Китаю докази, які свідчать про те, що деякі китайські державні компанії можуть надавати допомогу росії для її військових дій в Україні. Білий дім намагається з’ясувати, чи знає Пекін про цю діяльність. Про це пише Bloomberg.
Особи, які побажали залишитися невідомими під час обговорення приватних обговорень, відмовилися розповісти деталі підтримки, за винятком того, що вони складаються з несмертоносної військової та економічної допомоги — а це є повним ухиленням від режиму санкцій, які США та їхні союзники запровадили відносно росії, коли її війська вторглися в Україну.
За словами джерел, ця тенденція стривожила США настільки, що офіційні особи порушили питання перед своїми китайськими колегами та попередили про наслідки надання матеріальної підтримки у війні.
Якщо докази виявляться переконливими, про налагодження стосунків між обома країнами мова не йтиме.
Попри те, що ця інформація не є офіційно підтвердженою, посадовці США вже заявляли про те, що відносини між росією та Китаєм зараз надзвичайно тісні, і Китай робить більше, ніж будь-коли, для підтримки росії.
Люди, обізнані з думкою адміністрації, охарактеризували діяльність державних підприємств як свідоме сприяння росії у її військових діях. Водночас, вони не уточнили, які саме докази має адміністрація, додавши, що наразі зібрані докази вивчаються, аби визначити їх значимість.
Висновок про те, що китайські компанії підтримують вторгнення, може мати тривожні наслідки для політики США щодо Росії та Китаю.
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Стратегія США щодо України частково базується на ізоляції уряду президента владіміра путіна та прагненні придушити його економіку для того, аби перешкодити військовим зусиллям. Збільшення підтримки з боку Китаю, другої за величиною економіки світу, може значно підірвати цю стратегію.
І у випадку, якщо Байден і його радники визначать, що уряд Китаю причетний до дій цих державних підприємств, або мовчазно погодився з ними, це може спричинити нові тертя між країами.
росія та Китай перед війною оголосили про «широкі» відносини, а офіційні особи США вважають, що Китай спершу мав намір продавати рф летальну зброю для використання на полі бою. Однак адміністрація вважає, що Китай відмовився від цього плану і не зробив усе можливе, щоб допомогти вторгненню путіна.
Наразі адміністрація вважає, що уряд Китаю хоче допомогти росії і не є нейтральним, як стверджує публічно. Китай, незважаючи на вимоги США до інших країн дистанціюватись від російської економіки, також поглибив свої торгові відносини з агресором.
За матеріалами:
bloomberg.com
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